112學年度陸生來臺就讀碩博士班正式分發榜單於7月17日放榜，計有40校共錄取476名，較去年增加11名（去年45校錄取465名），招生達成率為32%。

今年在臺就讀學士班（包括二年制學士班）的大陸籍應屆畢業生約890人，約3成9、共355人報名碩士班，有324人獲錄取；碩士應屆畢業生約1,086人，報名博士班共155人，約1成4，有137人獲錄取。

112學年度詳細招生情況，分別是：博士班計24校（去年29校）共錄取142名（去年錄取155名），較去年減少13名；碩士班計36校（去年39校）共錄取334名（去年錄取310名），較去年增加24名。其中仍以國立臺灣大學錄取人數最多，共計96人，次依序為國立清華大學62人、國立政治大學38人、國立臺灣師範大學38人、國立成功大學37人、國立陽明交通大學30人、國立臺灣藝術大學21人、輔仁大學20人、臺灣科技大學19人、淡江大學14人、世新大學14人及國立臺北科技大學10人。

由於自2020年4月9日陸方公告暫時停止大陸地區的陸生來臺就讀，僅限在臺應屆陸生可依其意願選擇在臺繼續升讀碩博，爰今年仍僅限在臺陸生報名，經統計錄取學生主要來自以下各校：中國文化大學30人，接下來是淡江大學24人、靜宜大學23人、銘傳大學23人、輔仁大學22人、國立臺灣大學21人、國立臺灣師範大學20人、東海大學19人、逢甲大學19人、國立成功大學15人、中原大學15人、世新大學15人。

111、112學年度碩博士班錄取學生之畢業學校統計比較表。（圖表/陸生聯招會提供）

至於陸生錄取校系學類分類則以軟體及應用的開發與分析學類43人最多、其次是管理及行政學類37人、電機與電子工程學類31人、新聞學及傳播相關學類29人、時尚、室內設計及工業設計學類28人、視聽技術及媒體製作學類22人、本國語文學學類21人、金融、銀行業及保險學類18人、音樂及表演藝術學類 17人、其他商業及管理學類17人、其他藝術學類12人、建築學及城鎮規劃學類12人、社會學及相關學類10人、其他工程及工程業學類10人。