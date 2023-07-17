行政院陳建仁院長在今(112)年2月甫就任之際，即前往訪視國訓中心硬體建設及國家運動科學中心的籌設進度，以展現政府對選手的關心與支持。今（17）日再次前往國訓中心關心最後總集訓階段的世大運及亞運代表團教練及選手，也勉勵選手在國際舞台展現長期努力的成果。

陳建仁院長在教育部潘文忠部長及體育署鄭世忠署長的陪同下，一早就抵達國訓中心，陳院長先與東京奧運國手郭婞淳、李智凱及羅嘉翎等人一同聽取本屆世大運及亞運各代表隊總集訓階段備戰情形的簡報，掌握兩大賽會的組團概況及賽前準備工作的進度。除肯定體育署及國訓中心整合奧運、亞運及世大運的培訓計畫，建立接班梯隊的政策方向，更期許國訓中心在最後的關鍵時刻，給予選手及教練最完整的後勤支援。

陳建仁院長走訪各隊伍的訓練場館為揮汗苦練的選手加油打氣及送上祝福。（照片/教育部體育署提供）

陳建仁院長緊接著前往體操、排球、卡巴迪、桌球、舉重、跆拳道及柔道等隊伍的訓練場館，實地瞭解代表隊選手訓練實務的進行方式，也利用機會為揮汗苦練的選手加油打氣及送上祝福。

受到Covid-19國際疫情影響而延後的2021成都世大運，即將在今年7月28日開幕，我國將有210名選手參加16種運動競賽；緊接於9月23日開幕的杭州亞運，則預計有500多名選手參賽。面對今年下半年接續舉辦的這兩場國際綜合性運動賽會，陳建仁院長也指示體育署賡續推動連貫的選手培訓計畫及明確的目標策略，並提供選手們最好的支援，爭取最佳的國際參賽成績。