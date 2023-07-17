我國參加第53屆國際物理奧林匹亞競賽，17日傳來捷報，在82個國家、387名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得3金、2銀佳績，國際排名第5名。代表隊3位金牌獲獎者分別為建國中學張亞誠、竹科實高張誠光及精誠高中王兆國；2位銀牌獲獎者為建國中學徐子翔及臺中市立臺中一中陳朋葳，表現優異。

國教署說明，本屆競賽由日本主辦，我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從2,374名學生中選出5名學生代表參賽。代表團由臺灣師範大學教授陳傳仁擔任領隊、國立臺灣大學退休教授蔡尚芳擔任副領隊，並由臺灣師範大學教授賈至達、高賢忠、清華大學教授牟中瑜、陳正中及臺中一中等學校教師凌美璦隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，於7月9日赴日參賽，預定7月22日返抵國門。

臺灣師範大學教授陳傳仁(左)帶領台灣學子在奧林匹亞競賽上取得佳績(照片/國教署提供)

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新臺幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，本競賽明年主辦國家為伊朗，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。