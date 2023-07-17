我國選手謝淑薇參加2023年溫布頓網球公開賽女子雙打，於當地時間7月16日，獲得女子雙打冠軍，這是選手謝淑薇傷後復出至今(2023)年6月拿下法網公開賽冠軍後，相隔1個月，再度拿下草地大滿貫賽事冠軍。蔡英文總統在獲知喜訊後，立馬請駐英代表處轉頒賀電嘉許選手優異的表現。

2023年溫布頓網球公開賽女子雙打決賽，我國選手謝淑薇攜手捷克老搭檔史崔可娃（Barbora Strycova），展現不凡的默契與實力，賽事歷經1小時50分，以7比5、6比4擊敗大會第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）及澳洲杭特（Storm Hunter）組合，勇奪2023年溫布頓網球公開賽冠軍。謝淑薇第4度拿下溫網女雙冠軍，生涯大滿貫賽事金盃已經累積第6座。

教育部體育署表示，我國網球運動近年益趨蓬勃發展，不僅培育出諸多優秀或具潛力的網球選手，國際職業網球賽事更深受國人喜愛，體育署將作為網球選手最堅實的後盾，提供選手培訓參賽支援，期許未來更多優秀網球選手能前進世界網壇，為自己及國家爭取榮耀。