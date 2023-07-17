由南華大學承辦的國立中正大學員工子女非營利幼兒園，於7月7日至8日辦理首屆畢業典禮，為了讓28位畢業生在人生的第一個畢業典禮留下美好回憶，特別以「珍愛時光 幸福啟航」為主題，安排一天一夜之成長宿營暨營火晚會、畢業頒獎典禮及感恩回饋等系列活動，活動現場充滿歡欣又溫馨的氛圍。

畢業頒獎典禮當天，除了28位畢業生和眾多的親友團，還有一眾嘉賓蒞臨會場共襄盛舉。其中包括民雄鄉長林于玲、國立中正大學副校長蔡榮婷、南華大學校長林聰明、副校長高俊雄、兒童發展與教育計畫辦公室執行長黃志雄，以及幼教系助理教授盧綉珠。他們熱心參與並向畢業生獻上了滿滿的祝福。

南華大學校長致詞。 （照片：南華大學提供）

園長蔡昀諭表示，希望透過在學校夜宿的活動，讓孩童展現自主學習的一面，完成整理行李、洗澡、鋪床和同儕共同備餐和用餐等生活體驗，晚餐後並安排營火晚會和親子趣味闖關活動，增進同儕之間與親子之間的互動。也特別安排蛋糕饗宴活動，由班級老師帶領一起回顧三、四年來在幼兒園學習的生活點滴與照片，以及老師們的祝福和鼓勵。

成長宿營、營火晚會活動。（照片：南華大學提供）

南華幼兒園從私立改制為非營利幼兒園的首屆畢業典禮，感謝國教署和國立中正大學的支持，以及幼兒園全體同仁的努力和付出，才能看到畢業生們豐碩的學習成果與表現。

畢業生大合照。（照片：南華大學提供）

林聰明校長十分重視孩童「孝道」的養成，因此，在頒獎典禮後，更安排感恩奉茶儀式，由畢業班孩子向父母奉上一杯感恩茶，感謝無私奉獻、不辭辛勞的父母及師長們，並獻唱「感謝我的老師」，謝謝辛勤付出的老師們，最後以「手牽手」畢業歌，為畢業典禮劃下圓滿的句點。