「你有多久沒收到情書了？」

從遠距離戀愛、結婚、生子、成家、立業，將近42年的青春歲月，都被記錄在鄭一心爺爺和陸麗文奶奶超過12,600封往返的手寫情書裡。如今，也成了失智爺爺最想對奶奶說出口，卻難以表達的情話。就在爺爺逐一地唸完全部的情書後，那些回憶的點滴又再次活絡了生命，也讓彼此更加深了印象。

情書往返訴家常

80歲的一心爺爺曾是環遊世界、周遊列國的輪機長，也就是遠洋船舶所有機械的最高負責人，不但得指揮部屬、統籌機器的操作維修，還要讓船隻往返各地，能在海上航行好幾個月。所以從戀愛到婚後，雙方都只能靠書信往返，麗文奶奶也保留了全部的情書，多到可以依年份來分類區隔。

光是厚厚一整疊薄略透明的字典紙（俗稱聖經紙），以及用尺精準畫出的家計收支表，並提醒「掙錢不易，需量入而為」，就能看出一心爺爺一貫的嚴謹態度。甚至，還要麗文奶奶填妥接下來三個月的開銷支出，再寄到爺爺下一個停泊的港口審核。如今，一心爺爺雖然遺忘了這一切，只能緬靦地微笑著，目光卻始終緊盯著麗文奶奶。只要麗文奶奶一離開視線，一心爺爺便會開始找尋奶奶的身影。

最熟悉的陌生人

「我們是從小認識的鄰居，也是青梅竹馬。現在，他已經記不得兒子、孫子的姓名，也常忘了我的名字。但我想，我是最後被忘記的。」73歲的麗文奶奶表示，從2014年起，一心爺爺出現阿茲海默症的相關症狀，2016年後爺爺退化的越趨嚴重，像是聽到電話鈴響急著想接，但卻因為找不到通話鍵，沒法接起電話，因此他也很少單獨出門。

而從2020年7月，夫妻倆一起來慈濟科技大學瑞智憶學苑（失智社區服務據點）報到，也開始了奶奶的「陪讀」時光。麗文奶奶不但積極參與課程，學習照顧失智患者的相關資訊，也多了換位思考的同理心。尤其在奶奶的細心打點下，僅限於二人的「專屬情侶裝」，更有著低調的浪漫。

正向思考細膩觀察

「在照顧別人之前，要先把自己照顧好！」從以前天天陪爺爺上學，到如今的每週二、每週四陪讀，其他時間麗文奶奶就投入有興趣的主題、課程，不斷自我充實，也固定上教會，藉由宗教信仰，讓自己有個心靈寄託。

即使奶奶沒來陪同上學，她也會仔細觀察、積極反饋，讓瑞智憶學苑同仁，更清楚爺爺的狀態。由於爺爺少了冷、熱、疼痛的感覺，所以只要天氣一熱，就要麻煩同仁提醒爺爺脫外套；爺爺拔牙後，臉頰一腫起來，奶奶就會安排複診。

夫妻共學老來伴

瑞智憶學苑專案助理吳政樺表示，礙於一心爺爺無法說明感受，麗文奶奶都會從細微的變化去覺察，也會從每天紀錄的聯絡簿，去瞭解爺爺上課的狀態，方便助理照顧老人家。尤其讓專案助理非常佩服的是，麗文奶奶拿捏的很好，不但學習放手，也能轉換心態。當然，只要奶奶來「陪讀」，爺爺的笑容就多了些，心情也比較好。

愛撒嬌的一心爺爺，總是寸步不離的黏著麗文奶奶，格外珍惜相處的每一刻。可能是想彌補長年在外地工作的愧疚感，讓爺爺忘記了自己曾經是跑國際線的輪機長，反而變成能顧家、天天陪著妻小的另一個「理想身份」。即使如此，當夕陽西下，瑞智憶學苑的課程告一段落，麗文奶奶牽著一心爺爺的手散步回家時，總不禁讓人聯想起那句話–「就算換了時空、變了容顏，我依然記得你眼裡的依戀」。