國立臺南大學知識中心李健興教授團隊執行國科會計畫，與國立中山大學楊弘敦教授及國立陽明交通大學柯立偉教授團隊共同在今年7月帶領臺灣團隊至美國芝加哥，辦理國際電機電子工程師學會IEEE CI智慧計算人機共學沙盒工作坊。邀請德國、日本、香港、美國、臺灣的中小學生及大學生共同參與，超過60人於美國芝加哥IEEE CEC 2023國際會議現場及Google線上同步分享全球年輕學生CI智慧生活應用的學習成果。

南大陳惠萍副校長也受到國際會議活動主辦單位邀請，在開幕式時以線上致詞的方式鼓勵臺灣參與師生團隊，包括南大資工系、淡江大學資工系、成大工科系學生及高雄市東光國小、新竹市建功國小及臺中市麗喆雙語國際學校學生，一同分享臺灣學生學習實作的成果。

李健興教授特別感謝國科會與美國IEEE CIS智慧計算學會的長期支持與補助，協助南大團隊在美國芝加哥分享及推廣執行國科會計畫智慧計算領域人機共學研發成果。尤其是最新的CI&AI-FML台語人機共學系統，在美國芝加哥受到與會專家學者的高度關注，包括國際電機電子工程師學會專家Tom Compton與專職人員Jo-Ellen Snyder及德國的Alexander Dockhorn教授都親自參與測試，並對未來的國際合作研發推廣表達高度興趣。

南大研發台語人機共學創新模式。（照片/國立臺南大學提供）

南大表示，這套創新CI&AI-FML台語人機共學系統，將於今年八月在韓國FUZZ-IEEE 2023國際會議進行更廣泛的推廣與場域驗證，期望未來可以將台語學習及量子計算人工智慧做更進一步的整合創新學習應用。並將於今年九月與臺灣廠商真平企業合作，正式導入臺南市的中小學學生學習場域，鼓勵更多年輕學生進行台語及計算智慧語言AI-FML雙語學習。