技專校院招生委員會聯合會訂於112年7月18日10:00起，於四技二專聯合甄選委員會網站公告「112學年度四技二專甄選入學招生」分發錄取結果，並開放考生上網查詢。

112學年度甄選入學招生，分為一般組及青年儲蓄帳戶組分別招生，有122校2,907個系科組學程提供招生名額43,037名(含青年儲蓄帳戶組)，共計44,420人完成第一階段報名，每名考生至多可申請6個校系科(組)學程，經過第一階段篩選，計有38,950人獲得第二階段報名資格，完成第二階段報名(含學習歷程備審資料網路上傳作業)者，計29,263人。

第二階段各校指定項目甄試後，具備正備取生資格可登記就讀志願序者計28,132人，完成登記就讀志願序者計有26,508人，經就讀志願序統一分發錄取者計25,375人，分發錄取率為95.7%。錄取人數最多的前3招生群(類)，依序為商管群5,372名、餐旅群3,440名、設計群3,179名。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福特別提醒，各錄取學校於各校網站公告報到方式及注意事項，獲分發錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取考生必須於112年7月20日起，依錄取學校規定時間及方式辦理報到；若沒有在規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格，分發錄取生於112年7月18日10:00起，可至考生作業系統「報到資訊專區」查詢各校報到資訊。

112學年度四技二專甄選入學招生獲分發錄取生，如同時獲得112學年度四技二專技優甄審入學分發錄取資格者，須於112年7月19日12:00前，向四技二專技優甄審入學招生分發錄取學校聲明放棄入學資格後，可於甄選入學招生管道辦理報到。考生同時獲取四技二專甄選入學與技優甄審招生之分發錄取資格時，須擇一辦理報到。

相關訊息請至112學年度四技二專聯合甄選委員會網站查詢，網址如下：

https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/

若對本項入學招生有詢問之處，請逕洽技專校院招生委員會聯合會，電話：(02)2772-5333。