112學年度大學分科測驗剛落幕，今年大約有4萬2千人報考，人數較去年增加，義守大學為了讓學子，可以更瞭解未來大學的樣貌，於本月15日舉辦「義起與你相遇—新鮮人說明會」，吸引來自北中南的家長與學生一同參與，大家參觀未來將就讀的學院、特色場域以及宿舍環境，並且透過說明會瞭解獎勵總額最高達500萬的「優秀新生入學獎勵」，以及再加碼的「住宿獎學金」內容。

在新鮮人說明會中，宿舍環境成為了家長和同學關注的焦點。義守大學在今年為所有新生提供了大學四年的住宿保證，參觀宿舍過程中，大家都積極參與討論。義守大學宿舍房型有雙人與三人套房，另外四人房型則為雅房，學校附近還有大型購物中心，提供便利的生活環境，這些都受到家長和同學的高度讚賞。此外，義守大學所屬義聯集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，集團全力支持同學們在實習課程與就業管道方面，擁有更多選擇與機會，畢業後享有集團優先錄用的機會，讓家長對孩子的未來就業感到放心。今年，義守大學更結合集團醫療資源，提供全校學生就診免掛號費的照護服務，學校全面照顧學子的學習與生活，專業的教學滋養、暖心的關懷守護，家長與學生感到非常安心。

義守大學渡假風宿舍環境，獲得不少學生家長好評。(照片來源/義守大學提供)

來自雲林的家長認為新鮮人說明會講解很清楚，特別對學生未來就業方向與跨域學習有更深刻的理解與認識。家住台南的家長則表示，學校交換生和海外實習管道多元，有助於孩子的外語能力提升，更有機會可以走進國際。台南的白同學表示，從學校的網頁及臉書上看到許多海外交流活動，像前往日本當交換生或日本企業實習累積實戰經驗，都讓自己很嚮往。中部的廖同學第二次參加新鮮人說明會，他說親自參觀學校與聆聽電影與電視學系老師的專業課程介紹，並深入認識特色教學場域與設備、多元學系選擇的機會，更強化自己選擇此科系的想法，期待九月入學成為義守大學新鮮人。

學校提供多元的出國管道，讓學子於在學期間累積高度的國際觀與國際人脈。(照片來源/義大大學提供)

義守大學長期深耕國際化，校內有約40國、近1500名境外生，「小型聯合國」校園讓境外生與本籍生的國際交流成為生活的日常，尤其校內推行國際學伴I-Buddy制度，來自全世界的年輕世代學生共同學習、成長，在校園中累積高度的國際觀與國際人脈。在海外交流方面，義守大學近500間海外姊妹校，頻繁的國際交流開拓學子眼界。像是傳播與設計學院、語文學院、觀光餐旅學院、醫學科技學院、國際學院等學生，日前都已陸續前往保加利亞、美國、法國、日本、中國等企業實習或擔任海外交換生，精彩的暑假生活滋養著學子的成長歷程。