有關媒體報導引述受訪者意見針對陸生人數逐年下降，教育部澄清大陸地區學位生無法來臺就學，是因陸方單方面的宣布與限制。教育部自100年開放陸生來臺就學以來，均持歡迎陸生來臺就學一貫立場，因應COVID-19疫情，教育部已於111年7月及11月開放學位生與短期研修生來臺就讀，惟陸方自109年4月片面宣布暫停109學年度陸生來臺就學，教育部將持續與陸方爭取與溝通陸生來臺就學。

此外，針對本次財團法人馬英九文教基金會專案申請案，教育部亦於受理後，依程序函詢各受邀學校表示意見，依法規於時程內辦理，未有設下限制與卡關的情形。

因應COVID-19疫情我國於109年實施邊境管制措施，調整外籍人士來臺規範。因應疫情趨緩放寬管制措施，教育部前於去年7月開放境外學衛生(含陸港澳生)專案申請入境，大陸委員會並於去年11月起調整陸港澳人士入境規定，大陸地區研修生自去年11月起也得申請來臺研修，教育部表示已通函大專校院開放大陸地區研修生得依規定申請入境，目前大陸地區學生來臺研修均暢通無阻。

對於陸方自109學年度片面宣布暫停陸生來臺就學，教育部表示深感遺憾，呼籲陸方解除對陸生來臺就學之限制外，以持續推動兩岸正常有序的教育交流。教育部也將持續營造陸生友善學習環境，歡迎陸生來臺就學、研修，並協同大陸委員會及財團法人海峽交流基金會等相關機關(構)與陸方溝通，以及請陸生聯招會持續與陸方招生服務中心保持聯繫，歡迎中國大陸青年學生來臺與學生相互學習。