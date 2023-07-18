大同大學於7月18日與艾普材料公司、極印快速成型公司簽署「教學與研究聚落合作」。艾普材料公司將無償提供3D印表機及材料供師生使用，極印快速成型公司與本校將合作爭取經濟部工業局3D列印認證課程，讓3D列印技術和使用更普及。

簽約的兩家廠商，分別專精於3D列印材料以及3D列印設備。艾普專研不同領域的3D列印材料，完成材料測試之後的列印機，連同列印材料，將無償提供師生使用，應用於教學研究、各類活動競賽等，師生將使用心得回饋給艾普，做為開發改進的參考。

極印快速成型位於大同校園內，是國內最大3D列印生產基地。專精於SLA光固化、SLS尼龍列印、SLM金屬列印和專業測量設備及逆向掃描設備等服務。創辦人何駿宏說，3D列印是顯學，「卻沒有3D列印科系」，為了讓更多人可利用3D列印，計畫與本校合作，爭取經濟部工業局3D列印認證課程，在學生可透過認證課程，學習3D列印的原理、操作和應用，並取得證照。

極印創辦人何駿宏(左一)向校長何明果(中)、副校長吳志副(右)解說3D列印成品。（照片/大同大學提供）

大同大學何明果校長表示，產學合作是大同大學創校以來的特色之一。育成廠商是重要教學夥伴，提供學生實務學習，「是第一線、在業界的老師」。校方這些年持續引進優質廠商，打造學習生態池，目前有6個創新產業聚落、50家廠商，未來目標為300家廠商進駐。