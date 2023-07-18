稻江護家應用英語科於13日從韓國完成國際學術交流返國，在疫情開放後，繼日本、英國，稻江護家完成第三團國際交流。稻江護家學生在科主任郭怡廷帶領下，於7月3日前往韓國首爾德成女子大學進行11天短期交流，課程包括韓語教學、文化交流及景點參訪等，包括著名的景福宮韓服體驗、明洞時尚之旅、觀賞亂打秀、樂天世界樂園等活動。返國後學生均表示學習視野大增，收穫滿滿。

去年11月，長期推動國際交流的稻江護家出團至日本玉川大學，創下臺北市國際交流首發團紀錄，年底則出團至英國，今年暑假則是由應用英語科組團前往韓國德成女子大學，這也是稻江護家國際交流首次至韓國，稻護應英科為臺北市唯一將韓語列為第二必修外語，前往韓國交流，可加深國際教育的深度及廣度。

稻江護家與韓國學生交流及進行文化活動。（照片/稻江護家提供)

家政科同學陳宇琪說，她對韓國文化很有興趣，平日也喜歡看韓劇及聽K-POP，這次可以到韓國當地學習語文、與韓國學生交流及進行文化活動，讓她感到非常充實與興奮。應英科同學詹凡萱也說，透過這次到韓國德成女子大學短期交流，除精進韓語能力外，也瞭解到韓國青少年文化跟認識新朋友，她也將臺灣文化介紹給韓國友人。

稻江護家校長郭淑蕙表示，疫情期間實體交流雖中斷，但學校仍透過網路維持與國外交流及策略聯盟，如今疫情趨緩、實體交流恢復，除了日本、英國外，如今韓國團也滿載而歸，日後還將該拓展更多元的國家進行交流，增進國際視野。學校大力推動國際職涯學程，不僅要為學生開創跨國「當地考照、在地就業」之機會，希望開啟教育新潮流，落實「稻江護家 職場贏家」的理念。