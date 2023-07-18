為使國際交換學生可以安心赴國外學習，教育局於今（17）日舉辦行前交流分享會，除邀請學長姐分享經驗、提醒交換學生及家長出國注意事項，教育局也準備了祝福大禮包，包含刻有交換學生姓名及「築夢飛翔」等文字的紀念鑰匙圈、筆記本及旅行收納袋，鼓勵學生在國外「收納」不同國家之文化體驗，學習收穫滿滿「袋」回來。

拓展高中職學生國際視野，臺北市訂有國際交換生學習計畫，每年選送國中九年級到高中二年級學生25名赴國外交換學習1年，其中20名赴美國、5名赴加拿大。學生除了藉著交換學習強化自身的語言溝通及適應能力，也能選擇向就讀學校申請免休學，將這一年於國外學校學習之課程，返國後作為學分抵免及成績採計，實踐十二年國民基本教育課程的目標--讓學生自發主動地學習。

即將赴美交換學生冼同學表示：「看到學校佈告欄公告出國交換學生甄選後，開始認真準備交換生所需的各種資料。經過好幾輪的篩選過關後，實現自己出國交換的夢想。感謝教育局、學校和父母給我這個機會，我會不辱使命，克服各種困難完成這一年的交換生計畫！」。

交換生林君儒的家長表示：「高中生活對於孩子而言，是人生中很重要、適合探索個人興趣及生涯發展的階段。國際交換學生計畫提供了這個機會，願意爭取並加入的孩子，不僅代表他們思想上有一定的成熟度，更代表他們對未來已有目標規劃雛形。我的小孩即將赴美交換，並選擇「免休學」，除了體驗異國文化之外，也不忘回臺灣後還要繼續面對隨之而來的升學壓力。孩子需要努力調整學習步伐，會玩、會念書，也要接受不同文化的洗禮，這才是國際交換學生計畫的目標！」。

赴美交換返國的和平高中胡家瑜同學表示：「在交換期間，除了體驗到如同美劇般的生活，參加球隊、年級競賽、舞會。並且透過寄宿家庭，完全融入在英文環境，真正體驗到異國文化。我不只英文口語表達提升，個性變得開朗活潑，甚至培養自己在碰到問題時有能力解決困難，以及心態上的成長與改變，最重要的是懂得感恩、變的更珍惜自己所愛的人。」。

該計畫受到學生與家長歡迎，經學校初審送到教育局參加者就多達126名。教育局期許這些獲選的學生藉著交換學習開拓國際視野、發展具國際視野的本土認同，也期待他們將國際學習經驗帶給同儕夥伴，一起提升本市學生的國際觀與全球競合力。

教育局陳素慧副局長表示，全球化強化了國與國之間的連結，加速人才移動，為鼓勵本市學校向世界學習，教育局引導學校建置國際友善校園及有計畫推展國際教育，為讓學生實際赴外國學習體驗，112年已補助83件學校出國交流學習，包含姊妹校或夥伴學校互訪、技職教育見習、教育文化學習及表演藝文等活動。另甄選高中職學生赴國外交換學習1年，提升學生國際移動能力，擴增國際視野。