由外貿協會主辦的首屆「DIY國際展覽會(DIY World Expo)」即將於今年7月21日至23日在台北世貿一館熱鬧舉行。該展以「綠色工藝」、「玩轉手作」、「品味樂活」三大主題，展示居家修繕、戶外休閒、益智科教、園藝、木作、拼布、黏土、皮革工藝等設備、手工具及材料，搭配豐富多元的DIY小學堂及手作體驗課程，為DIY職人、愛好者與初學者打造一場夏日DIY盛會。

DIY國際展覽會匯聚了眾多知名品牌和業者，展示各種手工藝材料及工具和居家修繕技巧，例如隆德公司將展示深受好評的Clover可樂牌刺繡材料包及工具，而銀革皮業則將展示綠色無毒環保的植鞣皮手工藝材料。另外，家合公司將展出多款專業縫紉機，以滿足手工愛好者對於縫紉工具的需求；尹諾士更將帶來臺灣首創UV手作膠品牌YouV.，展現UV膠在各種精美手飾和藝術品的應用；伊甸基金會的羅賴把活力工程將帶領參觀者學習居家修繕技巧；來自香港的裝修佬則推出「夯裝修x 裝修夜市」，創意結合居家修繕DIY與夜市闖關遊戲。為期3天的展覽將提供精采的DIY產品及體驗，全方位滿足DIY愛好者的採購需求，也讓民眾探索新的興趣。

除了手作類展品，專注於推廣自行車越野運動、野營和戶外體驗活動的Dirty Formosa將在展場內搭建Backpacking及野營體驗區，還原戶外騎乘及露營情境，除為參觀者帶來全新觀展體驗，也可學習到以簡單快速的方式自行組裝及收納戶外裝備。臺灣知名的露營用品專賣店逐露天下也將展出露營風格美學，為民眾展示如何自己動手打造戶外休閒空間。

為呈現迪化街商圈的獨特風貌，讓參觀者深切體驗文創產業和傳統產業相互融合的文化魅力，首屆展覽將迪化街商圈的文創店家帶進世貿一館。這些店家將展示各種各樣的DIY手工藝品材料、藝品、木器漆、木作、紡織品、皮革製品、園藝用品類和瓷器等文創產品，現場也提供體驗課程，其中聖億纖維將展示「布植綠牆」及「創意手做植栽」，並教參觀者使用機能性布料種植植物。

除豐富的展出內容外，外貿協會將於展覽期間以「綠色工藝」、「玩轉手作」和「品味樂活」為題，每日於大會舞台區辦理DIY小學堂，邀請專家分享各種DIY入門知識，接續由參展商為參觀者帶來一系列精彩的限量手作課程，包括獨創的皮革鑰匙圈、適合親子一同體驗的環保手作DIY玩具、運用環保水泥製作的海洋風情擴香石及無框畫作、彩繪琉璃手環、部落稻草祈福御守等，參與民眾可享受親自完成作品的樂趣與成就，並將自己獨一無二的手創作品帶回家。

歡迎民眾於7月21日至23日前往世貿一館購票入場，即有機會參加大會舞台手作課程，更可參與抽獎，有機會抽中長榮航空價值新臺幣2萬元機票兌換額，名額有限，敬請把握。該展單日全票新臺幣250元，愛心票新臺幣125元。業者可前往官方網站預先登記參觀，展期間憑預登QR Code即可入場逛展。更多詳細展覽及手作活動訊息請至官網查詢：www.diyworldexpo.com.tw。