嘉義縣政府委託南華大學辦理之大埔美非營利幼兒園，於7月8日舉辦第四屆畢業典禮暨「展翅高飛」成長闖關活動，為今年22位畢業生辦理一場具有紀念性的畢業典禮系列活動。

畢業頒獎典禮當天，嘉義縣長秘書劉香利、大林鎮長許有疆、三和國小校長蔡明昇、南華大學校長林聰明、副校長高俊雄、兒童發展與教育計畫辦公室執行長黃志雄以及幼教系助理教授盧綉珠皆蒞臨共襄盛舉，並獻上對孩童們的祝福。

南華大學校長與畢業生合照。（照片/南華大學提供）

「大埔美非營利幼兒園畢業典禮精彩回顧：親子闖關、頒獎典禮、感恩回饋」，長賴淑玉帶領今年的活動分為三個階段，包括親子闖關、畢業頒獎典禮和感恩回饋時刻，讓畢業生和家長留下難忘的回憶。闖關活動以「展翅高飛」為主題，通過親子互動和毛毛蟲蛻變」的闖關方式，讓家長了解孩子自主學習的成果，並明白放手讓孩子學習獨立的重要性，以培養自信面對未來的學習和挑戰。畢業典禮場外展示孩子的學習成果和活動回顧，展示他們在幼兒園期間的學習歷程和成果，讓畢業班家長更了解孩子們的成長旅程。

孩子們展示的學習成果。（照片/南華大學提供）

南華大學校長林聰明指出，生命教育應從小培養，以建立正確的人生觀，尤其是「孝道」的養成更是重要，因此藉由感恩活動，讓小朋友們對自己父母親單腳行跪膝禮，奉茶給父母或長輩，感謝父母的養育之恩，並且懂得感恩與回饋。同時也能促進親密的親子關係。

感恩奉茶儀式。（照片/南華大學提供）

該計畫主持人黃志雄教授表示，今年畢業小朋友中，有的從幼幼班就入園就讀，至今長達近4年之久，這群孩子對大埔美非營利幼兒園有著非常濃厚的感情，幼兒園全體教職員共同陪伴孩子們迎向人生的第一個紀念型畢業典禮，讓畢業生帶著無比雀躍的心情和嶄新希望，邁向成長學習的新旅程。