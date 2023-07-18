龍華科技大學在2023年桃園市專業英文聽寫與詞彙能力大賽中表現優異，教師組榮獲3項冠軍、2項亞軍；學生組個人獎榮獲10項冠軍、7項亞軍、6項季軍，以及15名金腦獎；團體獎則由機械工程系、應用外語系榮獲冠軍，共計獲得45個獎項，勇奪大專團體組冠軍，充分展現龍華師生優異的外語實力。

為落實雙語教學並縮短學用落差，由國立臺灣師範大學、美國GLAD全球學習與測評發展中心主辦的2023年桃園市專業英文聽寫與詞彙能力大賽，目的在透過競賽提升學生職場與生活應用專業英文聽力與詞彙能力，建立專業語文核心能力，培養在地國際化的競爭力與移動力。

龍華科大財金系昝家騏老師、應外系林佳平老師、黃淑宜老師、觀休系黃斐馨老師及電機系鍾孟雲老師，分別在電競類、文法聽力類、人工智慧類、觀光類、電機與電子類，榮獲3項冠軍、2項亞軍。龍華科大全英語授課（EMI）課程學生何思緯、蔡宗希、李明璇、廖莆典，與財金系張青茹、鄭婷亦，在EMI課程昝家騏老師指導下，分別榮獲數位多媒體設計類、電競類、財務金融與會計類冠、亞、季軍佳績。

機械系蔡采臻老師指導李易峰、簡伯勳同學，榮獲機械工業類冠、亞軍；資管系胡鳳義老師指導陳政顯、宋冠輝同學，榮獲資訊類冠軍及金頭腦獎；電機系鍾孟雲老師指導蕭瑞星，獲生活與職場應用類季軍；資網系曹瑞和老師指導陳冠宇，獲得資訊類金腦獎；電機系胡勝耀老師指導的朱翊霖同學，獲得電機與電子類金腦獎。此外， 由應外系朱璽叡老師指導的謝瑞恩同學，獲得生活與職場應用類冠軍；趙娟黛老師指導成梓弘獲得觀光類冠軍；許祖嘉老師指導何旻融及韓宜庭，獲得餐飲類冠、亞軍；連維志老師指導的蘇姵瑜則奪下餐飲類季軍。

龍華科大師生在本次比賽勇奪45獎，展現優異的外語實力。（照片/龍華科技大學提供）

另外，黃淑宜老師指導化材系余翊禎、張安慧、呂冠嶧、呂翊帆、倪永藩及賴柔齊同學，包辦冠、亞、季軍及3項金頭腦獎；觀休系黃斐馨老師指導林靖傑、邱立程，榮獲餐飲類冠、亞軍；舒禾騏、卓英婕、高立恩同學則獲得觀光類季軍和2項金腦獎。而林佳平老師指導蔡汶岑，榮獲財務金融與會計類冠軍；國企系林昭甫老師指導張沛琦，榮獲商業與管理類冠軍；財金系林明坤老師指導楊庭瑀、林奕薰，以及企管系阮耀弘老師指導的陳孝芳，均獲得商業與管理類金頭腦獎；文創系林義峯老師指導謝政諺、謝詠瓔，榮獲數位多媒體設計類季軍及金頭腦獎；同系黃苾芬老師指導羅鈺婷、龍邦瑋，亦獲得數位多媒體設計類金頭腦獎。

龍華科大校長葛自祥表示，學校致力提升雙語競爭力，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。目前逾九成五應屆畢業生均能通過CEFR A2級外語檢測，而三成以上的應屆畢業生通過難度更高的CEFR B1級以上外語檢測，這在私立技職校院中是相當難得的成績。 另外，語言中心暨雙語教學推動中心林佳平主任則指出，龍華科大獲教育部補助大專校院學生雙語化學習計畫，全台私立科大中僅有6所獲得補助。學校致力強化學生英語能力，推動通識英文課程革新、各系開設專業英文課程與推動EMI課程，鼓勵學子以英文進行口說討論與上台報告，並藉由各類競賽，精進英語口語表達及綜合統整能力，以提升學子英語學習興趣，期能有效增進學子職場競爭力與國際移動力。