「紳漢高智感手術系統」（Senhance）輔醫率先引進在一些手術中使用Senhance®機器人系統。Senhance®系統的一個優點是它提供的觸覺反饋，這使操作者在儀器尖端與組織接觸時能感覺到力量。這種安全特性降低了在常規解剖或儀器尖端意外消失於醫生視線時，不經意損傷組織的可能性。這項微創手術機器人手臂系統比達文西更具有發展空間，具有微創手術的所有優點，包括傷口小、失血少、恢復快等，使病患手術後能更快恢復正常生活。

紳漢高智感手術系統。(照片/輔大醫院提供)

輔大醫院也曾派遣醫療人員到德國、義大利受訓，目前已經完成許多例手術，包括疝氣、腹式膽囊切除、闌尾炎、大腸手術、胃部手術等。輔大校長江漢聲表示，手術都很平順，病人術後恢復良好。完成超過250例各式微創手術，成功治療包括大腸癌、攝護腺癌、腎癌等複雜手術。更顯示出這機器人手臂未來的開發潛力。

輔大醫院的紳漢系統是亞洲第一台引進臨床使用的。輔醫跨科別組成手術系統團隊，並持續累積臨床手術經驗。外科醫師張孟霖主任說，臨床效能方面，紳漢以3D智慧化眼球運動來選擇指令（相機系統能跟隨醫生眼睛移動聚焦視野），提供「觸感回饋」 (haptic feedback)，進而在手術過程根據儀器壓力和張力帶來觸覺和感覺，方便醫生觀察手術視野過程的彈性和敏捷性。手術醫師戴上特殊3D眼鏡，配合系統的眼球追蹤系統，只要自然動眼，內視鏡鏡頭就會自動帶到手術的視野，甚至拉遠、拉近也只需輕微移動頭頸即可移動鏡頭。這項發明對雙手正在手術中的醫師而言是非常大的助益。

張孟霖主任表示，對比第一代機器手臂最大問題就是醫師沒有觸感，必須要靠視覺來彌補沒有觸感的雙手。紳漢獨特先進的優勢觸感回饋，讓該有的觸感還給外科醫師，讓醫師操作機器手臂輔助手術時有更接近真實的體驗，對於病人器官組織的分離更精確安全。更重要的，紳漢系統跟以往的機器手臂不同的是在使用器械方便（類似腹腔鏡器械）及開放資源技術，讓研發成本降低，轉而讓醫院及病人端更容易以較低的費用享受更安全的高科技手術。

張孟霖主任說，當初接觸紳漢系統，也不知道亞洲沒有，只好到歐美學習，從基礎開始。剛開始二十例手術都在磨合期，二十例後麻醉準備少二十分鐘，而且可以零輸血。他分享最近代謝減重胃袖狀切除手術、抗食道逆流胃底折疊術二個案例。張孟霖主任表示，外科醫師的困擾是往往無法自已控制視野，不穩的扶鏡，容易起霧，而中斷手術，為了配合手術的傷口往往不符合人體工學。紳漢系統不同於達文西，對病人更安全又有效率。他感謝校長和院長的全力支持。張孟霖主任形容，紳漢和達文西兩個系統就像手機Android和Apple各有特色，而不是互比高低問題。他說，醫師手術最怕手很累、會發抖。紳漢系統可以讓手術做得精準，讓醫師在手術過程得到專業的成就感。

各式機器手臂系統比較

輔大醫院自2019年引進全亞洲第一台歐規機器手臂系統（紳漢高智感微創手術系統 Senhance Surgical System）完成超過250例各式微創手術，成功治療包括大腸癌、攝護腺癌、腎癌等複雜手術。以精湛的技術與先進的機械手臂系統，配合合理能負擔的費用，持續服務廣大患者。