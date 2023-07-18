2023第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習正如火如荼地進行，近日學員陸續依照興趣與職能分別投入工作崗位，主辦單位中華兩岸文經協會秘書長親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

湖南廣電集團新聞中心范玲玉老師表示，新聞大求真這個節目是屬於週播專題類型的節目，我們希望可以帶著台灣的實習生一個星期完成一個專題，從選題、寫腳本、拍攝到把素材交給後製等完整的作業流程，都是他們會涉及到的工作內容。分發到新聞大求真的台灣實習生在檢索資料這塊，做得特別好，幾天下來覺得他們表現非常優秀，沒有拖延症，上班也都是提早到，再訓練幾天都能成為很得力的助手。

蔡辰依實習生分享這幾天在新聞大求真的工作內容。（攝／景義婷）

愛在芒果蔡辰依實習生表示，這幾天跟著師父在做一個中國朱雀液氧甲烷火箭的燃料歷史，特別佩服老師大概10幾分鐘就能把腳本寫完，希望自己也可以盡快完成一集完整的專題新聞。

郭采樺實習生說，這幾天主要在了解話劇的演出與舞台設計相關的資料，並針對7月30日的10個科學話劇表演名稱上發想命名，以及如何將內容結合動畫。

廖玲瑄實習生表示，分配給她的工作是設計7月30日跟台下互動的環節內容，師父有教她怎麼去寫稿子與腳本，起初寫的很攏長，但是經過老師的教導修改完的馬上就顯的精練很多。

世新大學新聞系陳薇安（左1）、劉安婕（左2）實習生。（攝／景義婷）

此外，新聞學系的應屆畢業生劉安婕實習生表示，過去在學校主要都是學一些純新聞的課程，但這邊是學跟新聞節目有關的製作，主要是以節目為主，跟過去在學校學習的有很多不一樣。期望可以在這裡學到很多技術並且運用在未來的工作上。

世新新聞學系的陳薇安實習生則提到，她過去曾在三立新聞台實習，所以大概知道台灣新聞的運作方式，來到湖南廣電之後，發現這邊與台灣的新聞生態是完全不一樣，這邊重質，但台灣是比較重視量的部分，因此想透過此次實習，學習到如何把節目做到精緻。

愛在芒果暑期實習活動的師徒制受到了學生們一致好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。