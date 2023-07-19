53名來自台灣各大學的2023第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習生，正如火如荼地在長沙展開為期一個月的實習，學員陸續依照興趣與職能分別投入知名度頗高的節目與工作崗位，主辦單位中華兩岸文經協會秘書長親自走訪學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

風芒APP組實習生與劉典老師正在討論腳本。（攝／景義婷）

風芒APP劉典老師表示，在這實習的一個月期間，期望讓實習生對風芒有更多的了解，以及對短視頻的直播更熟悉，風芒是一個專門做短視頻的單位，師父們讓實習生知道短視頻的套路以及製作的方式與方法。日前看過實習生過去自己做的短視頻，在這個年紀其實已經算做得不錯，實習期間，我會告訴他們什麼樣的短視頻更能符合現在短視頻的審美，讓他們在短視頻這塊有一個全方位的認識與技術的增強。

芒果學員蕭紫瑩與陳筱淇一同表示，在學校都是自己學生的劇組，都採用自己的方法，其實多數比較粗糙，但在這邊可以參與到更有體制的方法，期望在這邊可以完整的了解到整個劇組的製作過程。

風芒APP老師正在指導學生剪輯乘風破浪的姐姐總決賽短視頻。（攝／景義婷）

賴婕柔實習生提到，今天我實際剪輯了浪姐總決賽採訪片段的短視頻，老師也在我的影片上有一對一的指導，對我來說是一個很棒的經驗。

銘傳大學應屆畢業生王柏森表示，想在湖南廣電這裡學一些特殊的技能，以及學校學不到的技術，所以才會選擇風芒APP做為自己想要的實習單位，風芒在收集資料方面，是比較大範圍全球性的收集，期望在這裡跟著師父可以學習到很多技能帶回台灣，應用在未來的工作上。

黃靜芳實習生表示，本身對於新媒體比較感興趣，因為未來有比較多的發展空間，在這邊覺得跟台灣最不一樣的是市場方向，所以對我來說是一個全新的體驗。

第六屆愛在芒果湖南暑期實習活動，手把手師徒制教學受到了芒果學員的廣泛好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠快速深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作與友誼，這樣的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信通過在湖南廣電的一個月實習，同學們將收穫豐富。