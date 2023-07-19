「全國技能競賽決賽：新北市青少年組奪金冠軍，青年組獲得5金」，第53屆全國技能競賽決賽中，共有1,181名選手參加，包括12個青少年組和56個青年組職類。在青少年組比賽中，新北市脫穎而出，奪得全國冠軍，其中由新北高工、福營國中、正德國中賢孝分區和重慶國中共獲得4枚金牌。此外，他們還獲得6枚銀牌、4枚銅牌、5名第四名、3名第五名和11份佳作。而在青年組比賽中，新北高工贏得了4枚金牌，智光工商也獲得1枚金牌。此外，他們還獲得10枚銀牌、3枚銅牌、4名第四名、10名第五名和8份佳作。總體而言，兩組共獲得73個獎項，相較去年的51個獎項，成績有顯著進步。

教育局表示，新北市於111年全面推動青少年職種培訓，媒合技高與國中端，為有興趣技職的學生量身打造人才育成策略，努力將技術向下扎根，讓更多青少年能適性發展、具備專業技術，成為頂尖技職人才。

林口國中學生鄭羽喬(中)獲得青少年組電子銀牌，與泰山高中電子科專業團隊老師呂昇翰(右)、陳致中老師(左)合照。（照片/教育局提供）

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌，儘管他從小被教導要認真唸書升學，一般的選擇都是數理資優班以爭取高中前三志願，但她卻出人意料地選擇了技藝班。在老師的鼓勵下，她參加了技藝和技能競賽，並確定了自己要走向技職路。在比賽過程中，多虧泰山高中電子科專業團隊老師的指導和林口國中師長的支持，她走上了一條獨特的道路，努力實現對自己的承言「勇於嘗試，不怕失敗」，獲獎是她適性發展的最佳證明。

林口國中學生鄭羽喬獲得青少年組電子銀牌。（照片/教育局提供）

「青年組新北高工劉韋廷獲得工業機械金牌，展現優秀實力」，青年組比賽中，新北高工的劉韋廷在工業機械領域獲得了金牌。他在國中時曾就讀技藝班，並在111學年度全國高中技藝競賽工業類鉗工比賽中獲得第一名，在全國技藝教育人員獲選績優學生中脫穎而出，並在第52屆分區賽工業機械項目中獲得第四名。在汪師弘主任、李志輝教授和蔡裕祥教授的指導下，特別是得到了汪主任的持續陪伴和協助，感謝師長們的付出，讓他的實力不斷積累。他未來將繼續挑戰，參加國手二階選拔。

新北高工劉韋廷獲得工業機械金牌。（照片/教育局提供）

另外，此次競賽也誕生青年組最年輕的得獎者正德國中賢孝分區陳可繹選手，以國中生的年紀越級挑戰青年組花藝職類競賽，和大學及高職的選手同台競技。他的姐姐陳幸羽，就讀淡水商工餐飲科，參與本次旅館服務職類競賽也獲得銀牌。她表示，聽到自己得到銀牌的那一刻，開心的與媽媽、姊姊相擁，內心對於學校師長更是充滿感激與感謝。

正德國中陳可繹獲青年組花藝銀牌，為全國最年輕青年組得獎者。（照片/教育局提供）

教育局表示，新北市首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練及出國研習獎勵，鼓勵師生踴躍參與各項競賽，不斷挑戰自我、締造佳績，之後也會投資技職教育，以適性發展為核心理念，持續培養世界頂尖人才。