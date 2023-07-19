新北高中男子足球隊及醒吾高中女子足球隊將於7月22日至31日代表我國到摩洛哥首都拉巴特（Morocco/Rabat）參加「2023年世界中學生足球錦標賽」，市長侯友宜於市政會議舉行代表隊授旗儀式，勉勵兩支球隊不畏艱難，發揮平日訓練成果，並秉持突破自我的精神、締造團隊佳績。

侯友宜市長(第2排右4)為醒吾高中女子足隊代表隊授旗 。(照片/新北市教育局提供)

市長侯友宜表示，新北市持續推動基層學生足球運動，積極培育足球運動員，由國小、國中到高中職建置三級學生足球運動員銜接體制。「2023年世界中學生足球錦標賽」男生組及女生組的代表權由新北市足球發展重點學校—新北高中、醒吾高中攜手取得，為新北市推展足球運動增添貢獻，同時期待兩校足球員在比賽期間展現行雲流水的球技，發揮團隊合作精神，與來自世界各大洲的中學生足球員一較高下，為國爭光。

授旗儀式由男子隊隊長邱宇懌、女子隊隊長楊小娟代表接旗，會場內隨著兩位隊長揮動旗子，將代表隊參賽氣勢帶到最高點，球員們各個神采奕奕，目光有神，球隊蓄勢待發，預告7月22日起的賽事將拿出優異的競技實力，與其他參賽國家互相切磋球技，為自己的高中球員生涯添加光彩紀錄。

教育局表示，今年新北中學生又一次的展現最強中學生的美名，不論是全中運還是球類聯賽，一再突破自我，為自己也為學校締造新紀錄。這次世界中學生足球錦標賽由新北高中、醒吾高中一路勇闖，擊敗其他縣市足球強隊，最終拿到了代表國家到國外比賽的入場券，教練及球員們的辛苦付出得到了回報。期待兩校球隊擊敗強敵凱旋歸來，也邀請市民朋友一起來為新北市的孩子加油，給予力量，做他們最強的後盾。