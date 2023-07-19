2023年總統教育獎得主今(19)日於新北市政會議獻獎給侯友宜市長，一同分享本次殊榮。本次得獎學生包括龍埔國小林義宸、汐止國中楊薰絜、三重高中莊佳龍、新北高中吳于嫣等4人。侯市長特別致贈滿願獎金並讚賞4位生命勇士在學習過程中力爭上游，綻放生命光芒，為學子樹立生命典範。

龍埔國小6年級林義宸因自閉症從小進出醫院，轉而關注其他病人，用畫筆和充滿生命力的文字描繪美麗的世界，帶來正向力量。他表示，獲得總統教育獎要歸功於家人、老師和親友們的愛與鼓勵，並以印度詩人泰戈爾的話勉勵所有的病友：總有一天，你的負擔將變成禮物，你受的苦將照亮你的路。

汐止國中8年級楊薰絜罹患膠原蛋白基因突變，小學五年級時因為脊椎側彎壓迫肺臟，導致呼吸衰竭病危，她脫險後更珍惜寶貴的生命。對任何課程都全力以赴，發揮美術專長，與團隊在POWERTECH市賽中獲得亞軍。她表示，能得到這份殊榮非常驚訝跟開心，讓她更加肯定自己，也更很感謝身邊一路陪伴的家人跟師長、同學，將來會繼續努力回報社會。

三重高中3年級莊佳龍來自單親、中低收入、隔代教養家庭，由奶奶撫養長大。從小學二年級始投入競技體操後，在109年全中運獲7面金牌，110年至111年也獲得9面金牌，並於去年代表台灣參加於法國舉辦世界中學生運動會，獲得雙槓金牌、單槓銀牌。他表示，每一次比賽都戰戰兢兢，想得到好成績回報給奶奶、家人、學校和國家。未來會爭取參加國際賽事機會，跟高手切磋增進自己技能，期待在奧運為國爭取金牌榮耀。

新北高中1年級吳于嫣自小罹患「軟骨育不全症」，導致身體矮小。為突破身體的限制開始練習羽球，雖然比一般同學辛苦、吃力，卻更勤奮彌補先天缺憾。于嫣於2021年参加杜拜青年亞帕運以及2022年西班牙羽球公開賽不負眾望拿到金牌及銀牌。她表示，很榮幸能夠獲獎，獎金將支付出國比賽費用，也會爭取2024年巴黎帕運資格，並期待透過自己的努力不懈精神鼓勵罕病身障的病童，回饋家人與國人。

教育局表示，新北市強調適性教育，且特別關注弱勢學生資源。未來4年，預計再增置至少45班特教班及96名特教教師，可再照顧約1,000位特教學生。教育的付出在獲獎同學身上看到無價的回報，也是所有教育人員前行源源不絕的動力。

龍埔國小林義宸(右2)獻獎給侯友宜市長，侯友宜致贈獎金。(照片/新北市政府教育局提供)

汐止國中楊薰絜宸(右2)獻獎給侯友宜市長，侯友宜致贈獎金。(照片/新北市政府教育局提供)