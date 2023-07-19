2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會(Special Olympics)我國共獲16金13銀10銅佳績。賴清德副總統為恭喜選手及教練辛勤訓練獲豐碩成果，並勉勵繼續挑戰自我，於18日下午接見。

2023年夏季世界特殊奧林匹克運動會業於112年6月17日至25日在德國柏林舉行，我國派出67名選手(包含融合夥伴)參加田徑、羽球、自行車、桌球、網球、競速輪滑、保齡球、融合滾球、融合籃球、五人制足球及七人制足球等11種運動競賽。賴副總統肯定代表團的付出，並特別感謝教練們，因為特奧運動教練要比一般教練付出更多的心力。賴副總統也勉勵選手，在運動賽事上得佳績，並利用出國比賽的機會與各國選手多多交流，以運動交友。

李錫津團長（左）代表致贈副總統（右）紀念相框(內含本屆賽會各國徽章)。（照片/教育部體育署提供）

代表團李錫津團長(中華民國智障者體育運動協會理事長)特別感謝政府機關及民間單位一直以來的支持及協助，讓特奧運動員能在國際特奧運動舞台上發光發熱，並表示特奧運動強調參與，以能力分組的方式讓不同能力的運動員都能夠參加特殊奧運會，智障者體育運動協會將持續推廣特奧運動，讓特奧運動員能夠透過訓練與競賽的過程，找到自信並獲得成就感及友誼。李錫津團長代表致贈副總統紀念相框(內含本屆賽會各國徽章)，賴副總統致贈紀念品則由競速輪滑女子2x200接力金牌吳姿燕代表接受。

賴清德副總統接見現場，恭喜選手及教練辛勤訓練獲豐碩成果。（照片/教育部體育署提供）

教育部林騰蛟常務次長及體育署鄭世忠署長陪同代表團前往總統府，分享選手的榮耀，鄭世忠署長表示政府非常重視身心障礙國民的運動權利。教育部體育署和各縣市政府攜手推動「運動i臺灣2.0計畫－身心障礙運動專案」，以提升各縣市身心障礙國民的運動參與。未來，教育部體育署也會持續挹注特奧選手及教練備戰所需要的資源，做為特奧運動代表團隊堅實的後盾。