2023第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦，各單位實習正如火如荼地進行，集團技術中心的實習生7月19日上午透過簡報暸解相關的技術，下午則是跟著師父進行實際的操作演練，主辦單位中華兩岸文經協會秘書長親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

國立體育大學郭芸禎實習生。（攝/景義婷）

郭芸禎實習生表示，想學更多虛擬製作的技術，因為這是在學校學不到的東西，加上在台灣目睹部分工作是用虛擬的技術訓練做出一些運動宣傳片，本身很想增強這方面的技術，然後帶回台灣與學校的教授與同學分享。

義守大學蘇芷庭實習生。（攝/景義婷）

蘇芷庭實習生表示，我覺得技術中心的這個職缺很棒，雖然大部分有很多同學都想選擇類似像是節目製作的單位，我在台灣的學校偏向學娛樂管理類型的，在這裡我可以接觸到更多實作方面的技術。

台灣藝術大學周柏蓉實習生。（攝/景義婷）

周柏蓉實習生提到，在學校或是業界所學較簡單或僅是片面的技術。此外，再規模上面也不一樣，這裡的規模真的很大，然後在這裡可以學習到更深入的操作模式，特別想將學習成果帶回台灣，結合過去學習的，有一個全新的創意與技術。

實習生體驗虛擬影棚的製作過程。（攝/景義婷）

愛在芒果暑期實習活動的師徒制受到了學生們一致好評。不論是企劃、執行或短視頻製播，通過一對一的指導和交流，同學們深入了解並學習到各實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。