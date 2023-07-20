2023第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動，共有50位經過嚴格選拔出的優秀學生與三位來自台東的原住民族一起來到湖南實習，本次活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦，各單位實習正如火如荼地進行，進入披荊斬棘的哥哥崗位的實習生，近期正投入現場錄製與事前的準備工作，主辦單位中華兩岸文經協會秘書長親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

湖南省台辦楊定金巡視員親臨實習場域關心實習生。（攝/景義婷）

湖南省台辦對第六屆愛在芒果的53名台生表達關心，楊金定巡視員親臨實習場域問候包括在湘的健康、飲食等生活狀況。她對實習生說：在湖南廣電這邊一定可以學習到很多功夫，並分享長沙的在地美食，希望同學來到這邊除了在湖南廣電實習外，有空也要體驗長沙有名的小吃與湘菜。

芒果實習生與芒果師傅。（攝/景義婷）

湖南廣電最火熱節目，披荊斬棘的哥哥節目的實習導師王老師表示，本次的實習生主要分成公演及真人秀二組，公演組參與前期策劃與現場錄製的工作參與，待這些工作都比較熟習後，希望可以慢慢帶他們做一些腳本的撰寫等工作。同學們也都非常努力，每次的錄影都是認真負責，把所有的流程都一次走完。

翁雲祥實習生表示，來到這邊實習會發現這邊的分工很細，每個師父對於自己的專業都非常專精，規模很大，每一次錄影的攝影機好多台，能夠參與到這樣大規模的製作真的覺得非常榮幸。

世新大學陳姵穎實習生。（攝/景義婷）

陳姵穎實習生表示，剛進到欄目組覺得非常緊張，其實劇組在實習前已經完成部分的錄製，所以我需要更快的熟悉這邊的工作內容。這邊的老師、前輩們都非常的友善，希望可以在這裡學習到很多很多功夫，然後帶回去跟我的同學分享。

台灣師範大學黃雯筠實習生。（攝/景義婷）

黃雯筠實習生提到，我是在公演組實習，對我來說真的是完全新的東西，都是我在台灣比較沒有參與過的工作內容，老師們對我們都非常好，完全沒有兇我們，我如果有任何問題，老師都超有耐心的教導我們，在這裡真的可以學習到很多，不僅僅是自己工作組的東西。

東吳大學張家禎實習生。（攝/景義婷）

張家禎實習生表示，這邊的工作內容都分得非常細，在每一個團隊裡面，每個老師對於自己的工作都非常專業。我覺得在這邊大家不太需要互相擔心誰做得不好，期望我可以在這邊把技術學的專精，然後帶回台灣去發輝。

愛在芒果暑期實習活動的師徒制受到了學生們一致好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。