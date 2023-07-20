夢想淘心室7月19日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到加拿大BC省教育局台北辦公室主任簡曉婷。憶起當年14歲就赴加拿大求學，並在當地完成國中、高中及大學學歷的簡曉婷，近年來致力於推行台加雙聯學制，並透過自身經歷，幫助台灣學子追尋夢想。

簡曉婷將自己的人生比喻成香蕉，香蕉的外皮為黃色，撥開後裡頭卻是白色的果實，就如同自己是亞洲人的外貌，但因為從小接受西方教育，使他擁有西方人的思考邏輯和處事方式，將東方與西方的特質綜合於一身，雖然內心常出現想法上的衝突與拉扯，不過也讓他擁有和一般人不同的思維模式。在節目中，簡曉婷分享了自己如何克服語言障礙的方法，當年剛至加拿大求學時，他只會簡單幾句英文自我介紹，後來透過收看卡通節目、聽英語歌曲，逐漸累積自己的英語能力，他鼓勵學生可以從自己有興趣的部分開始著手學習外語，會更容易上手。

節目中，簡曉婷建議即將進入或是正在就讀高中的同學們，可以思考自己對甚麼事物有興趣，並勉勵同學在人生的道路中了解自己、找到自己的天賦，並發揮所學與所長，同時也要對事物保有熱情。此外最重要的，就是要具備語言能力，因為有語言能力就有國際移動力，能夠幫助自己開拓視野。想了解更多關於台加雙聯學制，或是對出國求學有興趣嗎？那就千萬不要錯過今天的節目。

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