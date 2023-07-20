國立暨南國際大學為了強化住宿服務品質的提升，預計透過民間興建營運後轉移模式(Build–Operate–Transfer, BOT），在宿舍園區的黑板樹林中，新建500床的全新宿舍建築。目前規劃為單人房與雙人房兩種房型，樓下合併時尚生活賣場。BOT案將大幅提昇學生宿舍服務品質與不同需求的產品區隔，歡迎有興趣的廠商在8月28日前領標遞件。

暨南大學新建宿舍BOT案規劃基地黑板樹林區域圖。(照片/暨南大學提供)

暨南大學校長校長武東星表示，每年校內宿舍的供給量大約在2800個床位左右。大一新生們皆可獲得宿舍床位的分配。相對於暨南大學總學生人數6381人，宿舍的供給量約為4成。這次規劃新建至少500床（含）以上床位，以1至2人套房為主，每位學生房間內可用坪數達10平方公尺以上。藉此，也提供多樣化產品，符合學生住宿的選擇。透過BOT模式借重民間機構的創意與活力，吸引民間申請人投資這次案件，將大幅提升校園整體公共服務水準。

暨南大學所規劃基地，位於南投縣埔里鎮桃源段377地號，宿舍預定地為該地號的部分範圍。可用面積由申請人依政策需求自行提出，由機關核定結果為準；該地號屬於山坡地，因此必須符合環境影響評估及水土保持等相關規定，許可年限以50年為原則。

暨南大學宿舍與賣場BOT案符合重大公共建設範圍，經過認定後可以享有租稅優惠。權利金的給付方式跟額度由申請人自行研提，並作為審核評比項目；土地租金給付方式則依《促進民間參與公共建設公有土地出租及設定地上權租金優惠法》之規定計收。此次案件公告時間至8月28日止，誠摯歡迎有意願投資人參考資訊網「住宿設施暨賣場民間自提BOT案」(案號：1120627-003)下載招商文件，更多詳細資訊請參考促參資訊網（https://gov.tw/VjT）