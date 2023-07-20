罹患輕度腦性麻痺的特殊生蔡路得，今年6月剛從聖約翰科技大學休閒運動與觀光管理系畢業。在學期間擔任3年休觀系工讀生的她，不但學會如何應對進退、累積做人處事經驗，也讓原本害羞、情緒不太穩定的她，變得更有自信、不怕生，也能將喜悅傳播給身邊的人。蔡路得由衷感謝上帝讓她來唸聖約翰科技大學，特別是對她幫助最大的資源教室老師們，因為有這些老師，她才有機會改變自己的態度，變成更溫暖的人。

聖約翰科大特殊生蔡路得從黃振紅學務長手上領取2023「愛新嘉年華」地板滾球邀請賽A組冠軍獎狀。（照片/聖約翰科技大學提供）

蔡路得說，身心障礙學生的學習之路總是比一般人辛苦，但是她在聖約翰科大留下人生很多第一次經驗，譬如：第一次考證照、第一次當了兩年班代、第一次拍招生影片、第一次地板滾球比賽奪冠，以及第一次上學校新聞。她很感謝老師及主任願意給予她許多機會，讓她能夠不斷的成長與學習，更感謝上帝及辛苦照顧她的媽媽，讓她順利完成大學學業。

蔡路得表示，雖然腦性麻痺所造成的身體功能障礙，讓她的體力比一般人差，也沒有辦法做比較激烈的運動，但是她從參與地板滾球比賽的過程之中，學會掌握力道及控制自己的肢體。從第1年參賽初獲亞軍，第2年沒有得名次，到第3年勇奪冠軍，她從一次次的進步之中肯定自己，也得到很大的成就感，讓她對自己更有自信。

畢業於休閒運動與觀光管理系的蔡路得，目前擁有「幼兒體適能指導員」、「C級健身體適能教練」、「體適能運動中心設施管理師」、「樂齡地板滾球指導員」及「基本救命術」等5張證照。雖然她的身體素質及體能比不上一般生，但正因為最能理解身心障礙者的困難與限制，讓她可以更貼近身障者的想法與需求，為特殊生設計適合的運動方式。蔡路得希望讓更多特殊生也能透過運動，與人群交流互動，並從中提升自信，找到生活的樂趣。

蔡路得參加資源教室所舉辦的校外參訪活動，讓她的大學生活多采多姿。（照片/聖約翰科技大學提供）

蔡路得非常也感謝資源教室的張雅文老師及賀思綺老師，在學習資源及身心靈輔導方面，提供很多協助，並教導她學習獨立思考、適應校園環境及解決問題的方式。大學4年的導師蔡文程老師，更是給予她關懷、照顧及教導，讓她不斷的成長。蔡路得表示「在聖約翰的4年當中，我學習到團結、完成任務以及溝通，這對即將出社會的我，是一件很重要的事。」特別是學校鼓勵身心障礙同學融入班級和團體生活，讓她有很多機會可以跟一般生相處，不但更能理解他們的想法，也讓她第一次覺得跟一般生相處不會有壓力，反而很自在。