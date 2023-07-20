「數位製造管理加值計畫企業轉型升級資源」說明會於7月19日上午9:00於健行科技大學行政大樓A1004會議室舉辦，由經濟部工業局主辦，健行科技大學、經濟部工業局數位製造管理加值計畫共同辦理，桃園市桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會協辦。根據主辦單位健行科技大學大學社會責任推動辦公室主任柯幼寧表示，共有超過50家廠商70位代表與會，報名非常踴躍，代表製造業廠商對相關資訊獲得的渴望。

柯幼寧主任進一步表示，說明會的主要目的是針對經濟部工業局數位製造管理加值計畫企業轉型升級資源進行介紹，包括產學合作、精實管理、數位營運管理導入、碳盤查加值應用、低碳技術應用、及綠色製造管理導入等六大項進行計畫說明。另外；也針對疫後特別預算，以大帶小及個案型補助資源說明進行說明，其主要的目的就是為了因應產業發展數位轉型及淨零轉型發展趨勢。經濟部工業局「數位製造管理加值計畫」，期盼攜手大學校院能量，共同加速金屬產業升級轉型之腳步，同時藉由大學校院邀請鄰近學校之金屬產業廠商及所服務工業區之金屬產業廠商，共同與會參加，帶動新型態輔導模式，開創產業轉型升級新契機。

迅得機械公司技術長呂文斌博士專題演講「智能製造驅動設備智動化、打造高效數位工廠」。（照片/健行科大提供）

健行科大李大偉校長表示，健行科大一向以配合產業發展，傳授實務技能以強化學生之就業力為教學的宗旨。以發展永續校園，善盡大學社會責任為辦學主軸，該校非常樂意與各位產業先進，攜手打造智慧化、低碳化的產業願景，在邁向2050淨零排放的目標中，貢獻科技大學的研發能量。李校長並表示，該校老師已主動成立了低碳化、智慧化的服務群組，除了已在進行的組織碳盤查的服務外，未來可以再深化產學合作培育數位相關人才，同時也以精實管理、碳盤查加值應用、低碳技術應用、數位營運導入等作法，協助產業企業逐步導入數位轉型。

工業局張尚均專門委員致詞。（照片/健行科大提供）

協辦單位桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會理事長，兼耿豪企業股份有限公司董事長黃輝彬也表示，說明會對廠商而言是場及時雨，歷經COVID-19的疫情後，各廠商面臨疫後的陣痛期，也面臨2050淨零排放的碳焦慮，說明會可以讓廠商了解政府資源的可用性，及未來智慧化、低碳化的趨勢。

桃科環科大潭工業區聯合廠商協進會黃輝彬理事長協助辦理本場說明會，並於會中致詞。（照片/健行科大提供）

說明會中除了由工業技術研究院針對數位製造管理加值計畫進行介紹外，也邀請國內智慧機械廠商，股票上市公司迅得機械股份有限公司技術長呂文斌博士專題演講「智能製造驅動設備智動化、打造高效數位工廠起手式」，以印刷電路板業經驗，提供與會廠商代表參考。同時也安排銀行業者講解中小型事業疫後振興貸款方案，提供相關貸款訊息。