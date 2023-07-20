教育部國民及學前教育署19日辦理「112年度全國高級中等以下學校營養師研習會」，共有150位來自全國22縣市服務於教育局處及學校的營養師參與，透過研習討論經驗交流凝聚共識，更激勵學校營養師工作士氣。

國教署表示，為確實管理校園內午餐及食品，教育部自96年起補助40班以上或供應他校總班級數達40班以上學校進用營養師薪資。另行政院於110年6月開始「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，全額補助偏鄉學校中央廚房與食材聯合採購聯盟群長學校營養師薪資，充實偏鄉學校午餐人力。截至目前，全國學校營養師已超過法定人數，總數已達700多人。

國教署每年透過「全國學校營養師研習」課程安排，讓學員分享經驗且互助合作，像是今年邀請國立臺灣師範大學食農教育推動計畫教授林如萍、臺北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷分別講述「校園食農教育實踐」、「查核食物跨域溝通」，及生命教育與環境永續等議題進行討論，且邀請專業醫師引導正念減壓概念與技巧，協助營養師緩解壓力，在工作與生活間找到平衡。

國教署表示，營養師於學校扮演重要的專業角色，除對學校飲食衛生安全督導、膳食管理、營養教育外，尚需執行全校營養指導及個案營養照顧等，因此將持續規劃辦理校園營養師在職進修課程，以及新任營養師教育訓練，協助學校營養師提升職場識能，落實學校飲食管理及營養教育，為學生的健康而努力。