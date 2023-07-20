全台各地冠軍美食與金牌廚師今夏齊聚一堂！台灣美食展8月4日至7日於台北世貿一館登場。主辦單位台灣觀光協會宣告明(7/20)日預售票開賣，規劃「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區。集結台灣新鮮食材、美味料理與金牌廚師，一站品味台灣各地道地美食，欣賞世界頂級廚師精湛廚藝。邀請民眾在盛夏來一趟味覺冠軍之旅！

一站嚐透透，蒐羅全台冠軍美食與金牌物產

今年台灣美食展以「吃美味，嚐幸福」為主題，一甩疫前不能邊走邊吃的規定，盼讓日前才被Booking.com認證為亞太地區最愛「吃」的台灣民眾，在逛展時盡情嚐美食。主辦單位全新企劃「金牌特物」展區，蒐羅世界冠軍和台灣第一的知名品牌，首波冠軍療癒系美食名單出爐！

古坑咖啡以穩定品質、香醇回甘的風味，屢獲佳績。（照片／台灣美食展提供）

台南東山大鋤花間咖啡，以豐富生態孕育冠軍咖啡。（照片／台灣美食展提供）

冠軍美食風采：阿里山咖啡、OMAR威士忌、大鋤花間咖啡、古坑咖啡齊聚展現台灣韻味，阿里山鄒築園咖啡以自家品種索恩娜打造阿里山咖啡品牌；OMAR威士忌廣受好評，屢獲國際獎項，無論波本花香、雪莉果乾，或是近年推出的煙燻焦香，各有獨特風味與擁護者，展現南投酒廠風土特色；大鋤花間咖啡秉持「從播種開始，始終堅持有機」信念，以豐富生態孕育出冠軍咖啡豆，稱霸台南，更榮獲亞洲第三殊榮；雲林古坑咖啡品質穩定，香醇回甘的咖啡在各大賽事屢創佳績，提升國產咖啡國際地位的雲林古坑咖啡，也不容錯過。

阿里山鄒築園的方政倫種出冠軍咖啡。（照片／台灣美食展提供）

法布甜檸檬塔，堅持無添加製作，讓您每一口都是幸福的滋味。（照片／台灣美食展提供）

大海與陽光醞釀而成的嘉義林家冠軍烏魚子，軟Ｑ有彈性，鹹淡適中，為嘉義三冠王之一；獲多屆台中十大伴手禮推薦、世界美食評鑑三冠王大獎的法布甜檸檬塔，以台灣農產品結合法式甜點，每一口都是酸甜幸福滋味；人氣排隊名店法蘭司烘焙首次參展，創辦人高垂琮懷抱「麵包，就是我的人生」的職人精神，以獨家維也納牛奶麵包紅遍全台，銷售冠軍秘密在其培養超過20年的「魯邦種」天然酵母。民眾可於台灣美食展一站嚐透全台冠軍美食，絕對是饕客的好去處！

嘉義林家冠軍烏魚子。（照片／台灣美食展提供）

嘉義林家冠軍烏魚子的用心，全國十大神農獎看得到。（照片／台灣美食展提供）

品味冠軍菜單，廚藝巨匠現場展示教學

大師廚藝秀更是美食展的焦點，今年推出「冠軍回娘家」，邀請2位台灣美食展廚藝賽冠軍霸氣歸來。現任中華美食交流協會理事長，與川客菜館廚藝總監的駱進漢師傅，以及現為紅皇后川酒館廚藝總監的許文賢師傅，冠軍菜單不私藏，以當年奪冠菜色發想，分享簡易版奪冠菜餚展示與教學，現場更有限量試吃！

冠軍菜單不私藏，駱進漢師傅將帶來苗栗道地美味。（照片／台灣美食展提供）

主辦單位秉持回饋社會的精神，持續推出捐血贈票活動。自7月30日起至 8月5日於大台北地區17個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，捐兩袋血即可兌換2張門票。每人至多兌換2張門票，限量1萬張，呼籲民眾貢獻一己之力回饋社會。

7月20日起，可搶先至ibon售票系統、全家FamiPort、萊爾富Hi-Life VIP APP、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook，以優惠價購買9折180元預售票。 8月4日至7日，來台灣美食展，重新發現生活中的美好與幸福。

2023台灣美食展：

日期：8月4日（五）─ 8月7日（一）10:00-18:00

地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段5號）

官方網站: https://www.tcetva.tw/

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