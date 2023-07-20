教育部近日公布112年師鐸獎得獎名單，新北市共4位教師，包括沙崙國小林惠珍校長、福和國中范筱蓉校長、新莊國中張美蓮老師及鶯歌高職蕭正一主任獲得教育界最高殊榮，獲獎者皆具備教育專業，以滿懷教育愛陪伴孩子，在崗位上奉獻心力，獲得獎項，實至名歸，更樹立了教師們的典範。

今年度榮獲師鐸獎的沙崙國小林惠珍校長投入教育工作34年，行政、領導學習經驗豐富，熟悉學校組織特性與專業發展脈絡，辦學績效受到師生及社區家長的肯定與認同。她表示，在教職生涯中最難忘的是，到偏鄉學校初任校長時，看到弱勢孩童放學後回到沒有燈的工廠宿舍，無法有好的學習環境，也因家庭功能不彰無法正常與人溝通對話，於是巡訪學區的里長，主動邀請年滿三歲的孩子就讀幼兒園，讓孩童盡早接受教育，學習說話與人溝通，用教育翻轉孩子的生命。

福和國中范筱蓉校長初任教師時在玉山服務，是電影「聽見歌在唱」真實故事中的鋼琴教師，她回憶部落教書的這份初心，是她擔任校長、去愛更多孩子及幫助更多學校的動力。她在學校更化名夏宇擔任DJ進行校園廣播，創立Radio頻道，7年來已達數千封的學生來信，向她訴說心裡話，她用音樂從事心靈輔導工作，拉近與2,000多位孩子的距離，以DJ身分溫暖全校師生的身心靈。

新莊國中張美蓮老師重視每個學生的獨特價值，給予學生展現的舞台來培養自信心與成就感，引導孩子找到自己的亮點。她曾輔導過1位只會說越南語的新住民孩子，孩子常感到自卑而不想上學，於是她創新發想提出了「多元語言防疫宣導廣播」方案，配合多元文化週的活動，經過美蓮老師不斷地鼓勵和訓練，學生可以自信勇敢地向全校師生放送越南語防疫宣導，活動獲得廣大的迴響，學生也成為全校同學的「防疫英雄」。

鶯歌高職蕭正一主任深耕學子藝術教育，用藝術輔導學生、鼓勵學生走出低潮；在培育藝術群教師方面也不遺餘力，輔導多位考上成為正式教師。蕭主任更將藝術教育推動到社區，籌創「忘年之膠彩畫會」，指導照顧社區裡的新住民或年長弱勢者學習膠彩畫及水墨畫近20年，達到「輕鬆學、快樂畫」的終身學習目標，同時攜手鶯歌區公所、醫院、百貨推動各項藝文聯展，藉以推展在地社區藝術之風氣，行銷打造「鶯歌藝術城」願景，這些都是蕭主任無私、不求回報的服務及貢獻。

教育局表示，誠摯感謝新北教育夥伴，實踐教育愛陪伴孩子成長，長期為學生熱情奉獻，帶領新北教育精進成長，讓孩子求學過程中，時時擁有明燈指引，齊心為孩子打造幸福教育環境。

漳和國中范筱蓉校長(右2)用音樂從事心靈輔導工作。(照片/新北市政府教育局提供)

新莊國中張美蓮老師(右4)重視每個學生的獨特價值，給予學生展現的舞台來培養自信心。(照片/新北市政府教育局提供)