夢想淘心室7月7日【創時空】邀請到現職職能治療師的Joanna老師到節目中，她在節目中以幽默的方式比喻自己就像麻婆豆腐，形容治療過程中小朋友對她的反應各有不同。有時候，小朋友會感到害怕，覺得她很嚴厲，就像是辣味的麻婆豆腐；而有時候，小朋友卻非常喜歡她，就像是不辣的麻婆豆腐。

JOANNA從小就想成為一名空服員。然而，因身高問題，因而轉換職業方向，選擇進入醫療領域就讀。國中畢業後，進入五專就讀職能治療系，並成功考取執照成為一名職能治療師。在這個過程中，她最大的成就感來自於看到個案在治療中的進步。

然而，喜歡學習新事物的Joanna並沒有因此停止學習的腳步。工作之餘決定再度進修，並進入校園攻讀應用外語系的二技學位，增強自己的外語能力。二技畢業後，她並沒有滿足於現狀，而是持續努力準備繼續深造。即將於今年前往美國南加大進行研修。在南加大，她尤其感興趣的是海洋治療的課程，希望能進一步擴展自己的專業領域。

回想起過去，Joanna表示家庭對於她的成長有著非常重要的影響。她自豪地說，從小她家人就給予她愛、自由和支持，這些一直是她引以為傲的事情。她認為，人生並非追求名號或成就，而是追求生活的舒適和內心的滿足。

作為一名職能治療師，Joanna也持續關注著最近的職能治療修法。她認為，人生並不需要追求名號或成就，而是要過得舒適。她希望透過自己的專業知識和努力，為兒童的療癒之旅帶來更多的改變。

期待Joanna未來在職能治療領域中的成就，並希望她的專業知識能夠為更多兒童帶來希望和改變。

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