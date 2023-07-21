第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動，共有50位經過嚴格選拔出的優秀學生與三位來自台東的原住民族一起來到湖南實習。本次活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦。實習崗位「哎呀！好身材」節目組近期佈置實習生作業，讓實習生透過自己的方式，去尋找能參與節目的素人，每位學員都全力以赴的努力完成導師交付的工作。日前中華兩岸文經協會秘書長親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

廖姮玥、廖忻欣、廖忻怡實習生下班時間還持續討論相關節目選角細節。（攝/景義婷）

廖姮玥實習生表示，希望在湖南衛視學習企劃節目錄製等的相關知識，增加自己的視野，讓自己未來進入職場可以更順利更有信心。湖南衛視是亞洲數一數二的傳播產業，也是不少傳播人心中嚮往的地方！很開心可以來到這裡，希望可以吸收滿滿的知識回去。

本屆實習學員有一對漂亮的雙胞胎，雙胞胎之一的廖忻欣實習生表示，因為本身不是傳媒相關科系，懷抱著對傳媒產業的熱情而來到這裡實習，可以說是從零開始，一切的一切對我來說都非常的新鮮，同時也伴隨著生疏，希望實習結束後我能對這個產業有一定的了解，也能真的學習到一些專業技能，跟上傳媒產業的思維，真的為我們負責的欄目做出貢獻，節目的成果我也能沾一點光，然後把這些帶到我的下一份工作，把大陸的優點結合到台灣的產業裡。

義守大學廖忻怡實習生。（攝/景義婷）

雙胞胎之二的廖忻怡實習生提到，想要在這裡參與一期節目的幕後，不管是直播節目或是錄播節目，希望能了解並學到一檔節目為了保證錄製順暢，需要有什麼事前準備或是現場需要注意什麼等等的內容。目前主要是觀賞節目，但都是看表演沒有參與到節目的幕後製作，期望接下來的日子能夠學習到更多在台灣比較沒有辦法學習到的技術與技能。

哎呀！好身材實習生討論素人參賽人選。（照片/廖姮玥提供）

愛在芒果暑期實習活動所開出的實習單位都是頗具知名度的節目，加上師徒制的學習模式受到了學生們一致好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。