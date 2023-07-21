112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，通過本招生登記資格審查之考生，應於112年7月21日10:00起至7月26日24:00止進行繳費作業。本招生為112學年度四技二專日間部最後入學管道，請考生把握入學機會並儘早完成繳費。考生可選填登記志願之所屬群(類)別須與報考統一入學測驗之群(類)別相同，志願總數最多可選填199個為限。

通過登記資格審查之考生，於規定繳費時間內完成繳費2小時後(便利商店需3個工作天，不含例假日)，即可上網查詢繳費狀態。辦理集體或個別繳費考生(包含免繳費之低收入戶考生)，均須於繳費期間內查詢繳費狀態，考生皆須確認繳費成功，才可於112年7月31日15:00起上網查詢實際招生名額、112年8月1日10:00起查詢各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表及個人總成績、達到最低登記標準之考生再於112年8月1日10:00起至8月4日17:00止，上網選填登記志願。

考生繳費方式及截止期限如下：

(1)臺灣銀行臨櫃繳款，至112年7月26日15:30止。

(2)其他金融機構(含郵局)跨行臨櫃匯款，至112年7月26日15:30止。

(3)金融機構自動櫃員機(ATM及網路ATM)轉帳繳費，至112年7月26日24:00止。

(4)便利商店繳費，至112年7月22日24:00止；逾時概不受理。

四技二專日間部21日起開始繳費。(照片/大學博覽會執委會提供)

112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，共計67校2,357系科（組）、學程參與招生，預定提供19,651名招生名額(實際招生名額將於112年7月31日公布)。欲報名本招生之考生，請務必詳閱112學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生簡章，並請隨時上網查詢最新消息，網址為https://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/。

技專校院招生委員會聯合會洽詢電話：02-2772-5333。