2022年第19屆亞洲運動會因全球肺炎疫情影響延期，延至今（112）年9月23日至10月8日於中國杭州舉行，預計舉辦40種運動種類的競賽。教育部體育署於今（20）日公布本屆我國各運動代表隊選手名單，總計將派出524名選手競逐32種運動競賽，代表團總人數超過700人。

代表隊選手名單由東京奧運奪牌的黃菁英選手領銜，包括舉重郭婞淳及陳玟卉、羽球李洋、王齊麟及戴資穎、柔道楊勇緯、跆拳道羅嘉翎、射箭魏均珩及湯智鈞、桌球林昀儒、莊智淵及鄭怡靜、體操李智凱及拳擊黃筱雯等，都再次披上國家隊戰袍；另外上屆2018年雅加達-巨港亞運奪金的射擊林穎欣、呂紹全及楊昆弼、射箭陳怡瑄及潘宇平、空手道谷筱霜、軟式網球余凱文及鄭竹玲、滑輪競速溜冰趙祖政及李孟竹與男子龍舟隊等，也將尋求連霸的機會。屬於奧運新興競賽種類的霹靂舞、滑板、運動攀登；國人所喜愛的棒球、籃球、足球、排球等團體球類運動，我國皆有選手代表出賽，與各國好手同場競技。

體育署表示，我國於上屆亞運獲得17金19銀31銅，為歷屆參賽次佳成績，為延續佳績，於109年9月訂定培訓參賽實施計畫，啟動並實施本屆亞運培訓作業，期間因應疫情賽會延期，調整延長培訓期程，偕同國家運動訓練中心輔導協會辦理各運動種類的選訓及支援工作；自今年6月起進入總集訓衝刺階段，各培訓隊持續執行訓練計畫，辦理移地訓練或參加單項國際賽以賽代訓，作為亞運賽前最後調整，保持積極備戰狀態。

本屆亞運培訓期間正逢肺炎疫情嚴峻時期，體育署對於我國代表隊克服疫情影響，積極進行訓練以提升自我競技實力及全力備戰的態度予以肯定，並將持續挹注培訓參賽所需資源及各項協助，全力支援選手力拼獎牌，進而挑戰競技運動最高殿堂2024年巴黎奧運。