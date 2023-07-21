112年度全國中小學視障學生夏令營活動，教育部國民及 學前教育署主任秘書張永傑致詞。(照片/國教署提供)

為了培養視障學生多元學習興趣，並且鼓勵擴展人際接觸機會，教育部國民及學前教育署委由南投縣政府舉辦「112年度全國中小學視障學生夏令營」，以「南投有愛，讓愛飛揚」為主題，全臺有18縣市、110名師生參與，7月18至20日在南投縣登場，透過3天2夜各項體驗課程及景點參訪，度過快樂的暑假時光。

國教署為落實發展身心障礙學生潛能，每年暑假委請各縣市政府輪流舉行全國中小學視障學生夏令營，因為疫情的關係停辦了三年，今年由南投縣政府重新舉辦；這次營隊以「南投有愛，讓愛飛揚」為核心願景，除了安排眾多體驗活動，包括：遊覽南投縣著名的日月潭、參觀敲敲木工房、埔里酒廠、妮娜巧克力城堡和廣興紙寮等在地景點，讓學生以聽、嗅、味及觸覺等四感深入體驗，希望讓有更多元的感官刺激，培養對學習興趣，也啟發學生更多夢想和希望。

參與師生表示，感謝主辦單位精心規劃活動行程及各項體驗，讓暑期生活豐富精采，也謝謝埔里國中團隊與志工的用心讓每一位視障學生得到適切的關懷和支持。

國教署表示，這次活動讓各地視障學生親自體驗南投的大自然與人文之美，也期許學生們在活動中更深入認識自己生活的自然環境，除了留給自己人生中美好回憶，也可以藉由營隊餐與，拓展生活領域，增加人際互動，國教署將持續辦理相關活動。