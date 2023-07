臺南市南科實中FRC6998機器人團隊(高中職組)以及由永信國小、忠義國小等校組成的聯隊,參加4月份在美國休士頓舉辦的「2023FIRST機器人世界冠軍賽」,分獲「工業設計獎」(Industrial Design Award)以及「團隊合作模型獎」(Team Model Award),表現亮眼。黃偉哲市長今(19)日親自表揚,大讚優異表現為南市爭光,也期勉學生繼續努力。

市長黃偉哲表示,FIRST機器人大賽有許多的系列賽,針對幼兒園到高中職學生都有,是全球最知名且難度等級最高的機器人競賽之一。今年4月為臺南市團隊授旗,並當場宣布補助每一組團隊10萬元旅運費,看到選手們凱旋歸國,真的很開心。黃市長強調,AI人工智慧的各項應用已是主流,持續支持各領域團隊運用科技讓生活更好是市府的使命,期勉團隊持續努力,為市爭光。

教育局鄭新輝局長表示,FIRST組織每年會提出一個符合國際現況的主題,今年的主題是以「能源」為主軸,參賽隊伍需在2分半的時間內,操控機器人完成各項能源任務以獲得分數。南科實中FRC6998團隊在機器人設計、操控的精確性獲得評審青睞,因而獲獎。臺南市國小聯隊從生活問題出發,提出解決策略,團隊展現創新及創意性,最終獲得「團隊合作模型獎」。獲獎隊伍都展現了跨領域設計及團隊合作精神,富有教育意義也值得肯定。

南科實中FRC6998團隊獲「工業設計獎」,參賽學生林郁翔表示在團隊中學到了比課本中更多的寶貴知識及經驗。無論是競賽準備中所學習的配線、程式專業技能、做賽事分析所培養出的觀察力,還是整個過程中所體驗到的互助、互相肯認等等價值,都是很寶貴的經驗。非常開心獲得了工業設計獎,這也代表努力得到了肯定。

獲獎隊伍都展現了跨領域設計及團隊合作精神,富有教育意義也值得肯定。(照片/臺南市政府教育局提供)

由永信國小、忠義國小、大光國小及南大附小等學校聯合組成的聯隊,獲「團隊合作模型獎」,永信國小參賽學生朱品瑋表示,從收集能源資料、組裝積木及編寫程式、海報設計、報告,努力了超過9個月,最終獲得「團隊合作模型獎」非常開心。在會場上也看到了世界各地參賽的小朋友,從一開始的緊張到後面大家開心的分享,這個過程讓他吸收到更多知識,並加深了他對這場賽事的喜愛。

教育局補充說明,FIRST 機器人大賽由美國非營利組織FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) 主辦,每年都會根據全球性議題設計機器人比賽主題,在全球針對不同年齡段分為五個系列的機器人比賽,分別為FRC (14-18歲)、FTC (12-18歲)、FLL Challenge (9-16歲)、FLL Explore (6-10歲)、FLL Discover (4-6歲),並透過在世界各地選拔出代表隊。