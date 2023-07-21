新北市教育局「跟著國防FUN暑假育樂營」日前於裕民國小辦理，總計16校、25位三至五年級學生參加。營隊以小隊協力方式，體驗互助合作、集思廣益之重要性，並建立學子全民國防信念，激發防衛國家意識。

本次育樂營邀請憲兵202指揮部228營支援營隊活動事務；陸軍、海軍、空軍及海巡署等單位編組支援活動課程；北部地區招募中心安排國防小勇士挑戰課程，包括乒乓球水上飄、我來打壞人及手榴彈九宮格等，並於課程中播放由教育部委請新北市教育局製播國民中小學全民國防教學影片(國小版本)，將全民國防理念扎根於每位學生心中。

擔任講師的鶯歌工商教官呂俊嘉表示支持國防人人有責。近期烏俄戰爭影響之下，讓學生了解國防安全十分重要。本次育樂營授課主軸為國家武器介紹以及防衛動員概念，這不僅將全民國防理念深植國小學生，還透過活潑愉快的互動遊戲，讓小學生更能深刻了解國防的重要性。

光華國小5年級徐明浩同學表示，在看到教育部國小版本的全民國防影片，介紹我們國家國旗、國軍武器、地震避難要領等，看完影片後都會進行有獎徵答活動，答對的同學有送國旗貼紙、戰車紙模型，大家都很踴躍舉手答題。最後還有國軍大哥哥姐姐的手榴彈九宮格、注音符號考驗、畫畫接力賽等活動，使育樂營活動變得好玩又有趣。

裕民國小4年級馬翊軒同學分享，這次育樂營上課認識了三種國軍直昇機，老師還贈送了各種直昇機紙模型可以組裝。此外，還參加了乒乓球接力賽、3G力大挑戰接力賽、組合拼圖接力賽等，考驗各小隊的溝通及協調能力。最後我們獲得了最佳團隊精神獎，太開心了。

新北市教育局「跟著國防FUN暑假育樂營」團體競賽活動，讓學生體認互助合作及團結合作的核心價值。（照片/新北市政府教育局提供）

教育局表示，新北市每年都會辦理國民小學全民國防暑(寒)假育樂營。課程多採以融入「團輔活動」多元教學、寓教於樂的方式實施，讓學生體認互助合作及團結合作的核心價值。同時引導學生體驗國防事務，使全民國防教育向下扎根，並進而對國防事務支持，落實全民國防教育。