教育部國民及學前教育署於105年訂定「補助民間團體辦理新住民子女語文學習活動作業要點」，補助新住民語文相關協會辦理新住民語文學習生活營、新住民語文學習班、國際文化藝術展演等活動，藉以推廣新住民語文和多元文化，提升新住民子女和社區居民對於新住民語文及文化學習興趣。

新住民子女參與印尼蠟染教學。（照片/教育部國教署提供）

國教署112年度共補助新住民語文相關協會辦理「新住民語文學習生活營」等10項活動，例如台中親子閱讀協會辦理「印尼沙拉DIY」、「烏克麗麗大合奏」，邀集有興趣的新住民子女、社區居民參與同樂，從中體會異國文化之美；雲林縣崙背鄉讀書協會辦理「印尼蠟染教學」和「多元文化歌謠教學」，讓新住民子女樂於學習運用母國語言、文化及飲食，瞭解自身的文化及語言優勢，並從母國語言學習中，提升自信心及成就感，同時也透過參與在地客家文化節慶活動，推廣新住民文化，增進族群融合。

新住民子女和社區居民參與印尼沙拉DIY。 （照片/教育部國教署提供）

國教署指出，新住民語文相關協會透過多元活動的安排，以不同的方式，提升新住民子女對於母國語言學習和文化的認同；同時走入社區，連結在地社區資源，促進大眾對於新住民語言和多元文化的理解。未來國教署也將持續補助支持相關活動的辦理，以期更發揮新住民樂學課程效益。