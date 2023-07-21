「武漢“金銀湖杯”第八屆海峽兩岸青年創新創業大賽」徵件報名至7/30日。本屆以“兩岸同心，共創共贏”為競賽主題，希望海峽兩岸青年無畏疫情仍持續良好的互動。為激勵參賽的創業青年們，本次競賽總獎金高達台幣約150萬，最高獎金更近新台幣約20萬，藉此機會實現青年的創業夢想。

圖片為第八屆武漢金銀湖盃海峽兩岸青年創新創業總決賽，獲獎團隊與評審之大合照。(圖片/主辦單位中華兩岸文經協會提供)

由武漢台資企業協會與東西湖區台資企業協會主中華兩岸文經協會主辦，時際創意承辦的「武漢“金銀湖杯”第九屆海峽兩岸青年創新創業大賽」在過去幾屆皆有不錯的新創企劃提案亮相，主辦單位期盼今年能有更多好的創能參與活動，再增進海峽兩岸間的交流的同時也為青年創造出更多創業發展的機會與資源。

本次競賽的報名截止時間至7月30日，參賽者須先至線上填寫報名表單，再以電子郵件的方式繳交相關審查資料至報名信箱，初審將以書面審查方式進行，屆時會由主辦單位個別通知入圍初賽之團隊，初賽-台北菁英賽訂於8月19日進行，將會選出十組優秀隊伍取得決賽門票，決賽將與武漢賽區的十組隊伍共同角逐名次與獎項，決賽將前往武漢會場進行兩岸面對面的PK競賽交流。

報名表單: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe848WqWTRY-dcWzHgmMCiaEz3Z7nvd9iRUJe792zWjThlB8A/viewform?usp=sf_link

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