第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習共有53實習生來到湖南實習，本次活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦，各單位實習正如火如荼地進行，你好星期六節目組日前與實習生進行會議，通過讓實習生搜集與整理其他國家或是台灣的綜藝行節目，進行分析與介紹，並學習優勢。主辦單位中華兩岸文經協會秘書長親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

你好星期六趙思佳老師。（攝/景義婷）

你好星期六趙思佳老師提到，我們給實習生佈置了作業，讓實習生去了解你好星期六的節目型態，也請實習生去了解其他綜藝行節目，互相交流，找出可以互相學習到的地方，實習生們都非常的用心，不管是簡報的內容還是活動設計都很用心。接下來我們也會帶實習生去操作了解穩定器，讓實習生接觸不同領域的專業。

森孫子朝、林家佑實習生。（攝/景義婷）

林家佑與森孫子朝實習生皆表示，在這邊可以暸解大陸與台灣娛樂產業的差異性，像是製作的經費、流程甚至是攝影機有多少台等都可以去知道，我自己本身過去一經驗是做戲劇類比較多，但是在這邊可以學習到關於綜藝類的拍攝，這是我過去在台灣比較不會接觸到的，希望可以把這裡所學帶回台灣去分享。

吳若湄、許瑋宸、周沛淇實習生。（攝/景義婷）

吳若湄實習生表示，在這裡實習的過程中可以知道很多關於後台的秘辛，老師也讓我們推薦一些可以在你好星期六上面的遊戲，但是遊戲肯定會有適合與不適合，我們在提議的過程中，老師會提醒我們，在這邊真的是拓展很多視野。

周沛淇實習生提到，在這裡可以暸解到有些播出量比較不好的節目較難繼續播下去，還有一些關於節目製作的技術與技巧，然後師傅們都對我們很好，常常請我們喝奶茶，期望自己可以在這裡可以認識更多關於綜藝節目的至做技巧。

許瑋宸實習生表示，我在作業提案中有提到可以在節目中加入一些不同的元素，老師反饋之前有嘗試過，但是效果可能不是特別的好，所以在這邊我覺得可以吸取到前輩的經驗值，自己很榮幸可以加入你好星期六這麼知名的製作組一起工作。

愛在芒果暑期實習活動所開出的實習單位都是頗具知名度的節目，加上師徒制的學習模式受到了學生們一致好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼