2023第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動，共有50位經過嚴格選拔出的優秀學生與三位來自台東的原住民族一起來到湖南實習，本次活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦。進入穿我的漢服欄目的實習生，近期正投入節目先期資料搜集與企劃的準備工作，主辦單位中華兩岸文經協會秘書長日前親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

穿我的漢服尹文琴老師。（攝/景義婷）

穿我的漢服節目組的尹文琴老師提到，實習生在這裡學習的這段期間同時會接觸到參加本次節目的選角面試，也會有一部份去做到漢服市場的調研，過幾天我們也會帶著實習生到外頭去做採訪。實習期間實習生可以看到自己挑選的漢服設計師進入節目去比賽，這點可以讓實習生有一點點的成就感。

蔣祖晴實習生表示，我覺得我們的師傅都非常和藹可親，我一開始以為師傅都很嚴肅，但是在嚴肅的背後我們都可以看到師傅對於這份工作的熱情，然後再做事情上都很有條理，所以相信我在這裡可以學習到很多很多。

周玉霞實習生表示，雖然我們不會進棚拍攝，但是我們組有我們組的優勢，因為我們是從籌備開始加入的，所以更能知道整個節目的製作過程，然後師傅們都對我們很好，期望我自己在這邊可以學到很多很多，然後回到台灣後融入我自己原先所學的技術裡面。

穿我的漢服實習生合影。（攝/景義婷）

來自玄奘大學的林鈺婷實習生提到，在穿我的漢服這裡是從零開始的大前期，除了學習到漢服相關的知識，包含漢服朝代的不同、形制等，也學習到了兩位老師們的工作態度，老師們都是非常專業的一步一步指導我們，從未放棄過，很開心可以來到穿我的漢服單位實習，相信最後一定可以滿載而歸！。

詹雅伃實習生表示，漢服組的老師們和我們接洽工作時都非常親切，讓我感受到滿滿的善意，不愧是要與許多人員接觸的專業節目組。發布任務給我們時，都會仔細又有耐心地說明，每次都很期待下一次老師發布給我們的作業，每天到會議室都很興奮。

愛在芒果暑期實習活動所開出的實習單位都是頗具知名度的節目，加上師徒制的學習模式受到了學生們一致好評。通過一對一的指導和交流，同學們能夠深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。