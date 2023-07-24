第六屆芒果要的就是你‘愛在芒果’湖南廣電暑期實習活動，共有50位經過嚴格選拔出的優秀學生與三位來自台東的原住民族一起來到湖南實習。本次活動由湖南廣電與中華兩岸文經協會主辦，時際創意傳媒承辦。本次開出的實習崗位，湖南廣電全新節目‘來者何人’正逢節目初期選角階段，芒果導師特別佈置選角推薦作業給芒果實習生，日前中華兩岸文經協會秘書長親自到學生實習單位，關心並了解同學們的學習情況。

郭安怡實習生提到，這邊的專用名詞和台灣用的都不一樣，而且在策劃案子時都是一來一回就反駁對方，然後在過程中激盪與提取有趣的點子，並將邏輯完善。台灣和湖南衛視相比太peace了，學到最多的就是怎麼讓一個案子沒bug與提升自己抗壓力，因為老師們都很直接給予反饋。

陳品潔實習生提到，來到湖南後感覺視野更加開闊，第一次參與綜藝節目的前期籌備，看著組內哥哥姐姐一來一往的討論，不禁感到他們的思考能力好強大，可以在短短的時間想出很多的點子，讓我非常佩服。希望自己能在這邊吸收到很多的知識技術，回到臺灣後不管是在工作上還是學校，都能夠有更好的發揮。

黃英格實習生拉片，從一檔綜藝節目寫大綱，寫他的流程跟放配圖。（照片/陳品潔提供）

第六屆愛在芒果暑期實習活動所開出的實習職缺都是當紅的大製作，再加上師徒制的實習模式，通過導師一對一的指導和交流，同學們能夠快、準與深入了解並學習到實習單位的技術與知識，並與導師建立起密切的合作關係。師徒制的實習模式為學生們提供了一個充滿挑戰和成長的環境，相信一個月實習結束後，芒果學員們在專業領域上將變得更強大，並收穫豐富的友誼。