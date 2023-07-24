「可以少打一份工了！」李沐帆即將升事經系四年級，平常要打兩份工，自己負擔學費和生活費。校方宣布今年起補助1.5萬獎助學金之後，他算一算，「真的差很多」。而且只要是大同學生都有，「很意外，很開心。」

工設系大二邱仁夆說，聽到補助1.5萬獎助學金的消息，馬上跟父親分享，沒想到爸爸反應是「不相信」，「我只好叫他再讀一次新聞」。電機系吳芯妤也一樣，以為有很多限制，反覆讀了好幾遍，確定是人人都有，「覺得很棒，可以幫家裡減輕負擔」。

公私立大學一年學費差距大約是五萬元，大同大學補助1.5萬，再加上行政院日前宣布明年起每人每年3.5萬補助，「恰好補上差距」，大同大學等於是公立收費。有家長反應，學校這項政策，幫助很大、減輕不少負擔，因為「把小孩送到台北讀書，物價比較貴、開銷自然大。」

有透過個人申請，今年九月入學的大一新生，向系上教授表示，本來一直擔心讀私立大學，會讓家裡負擔更重，聽到有補助1.5萬之後，「心裡的大石頭就放下了」。還有新生說，家庭狀況不寬裕，補助能減輕經濟壓力，「可以安心顧及學業，真的很不錯」。