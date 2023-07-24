「董事長」學長們組團出手，三億獎助學金人人受惠。中美晶集團榮譽董事長、工研院院士盧明光是大同大學電機系校友，他號召啟碁科技董事長謝宏波、前鴻海副總裁戴正吳，共同向校友募款，今年起提供每位學生每年1.5萬獎助學金，大同大學學費等於公立學校收費。

盧明光說：「請家長放心，大學長們會照顧學弟妹，我們說到一定做到！」，除了三億元捐助先到位，計畫三年內完成5億元目標，期待比照公立學校收費，減輕學生和家長負擔，吸引更多人才，更長遠的目標，是增加四年學費全免的名額。盧明光提到，公立收費的構想，在心中發酵已久，是兩個月前一場餐會中決定行動。

啟碁科技董事長謝宏波。（照片/大同大學提供）

同學們聚餐回想當年，學費比照公立大學，很多清苦的學生，不因繳不起學費而放棄學業，要深造、就業還有各種補助。有人提議「何不我們出錢出力，讓大同回歸公立收費？」於是由總經理、董事長組成的CEO大學長團，當場報名參與募款。後提案經董事會通過，從今年起每位同學補助1.5萬元，加上教育部明年補助的3.5萬元。

盧明光在業界有「併購天王」美譽，回母校面對學弟妹，則是溫暖親切的大學長，對學弟妹的期許是感受「校友有愛」，認為學校照顧學生、大學長照顧學弟妹，是善的循環。

夏普會長戴正吳受頒名譽博士(右)。（照片/大同大學提供）

盧明光在兩年前捐贈名下五十萬股中美晶股票，約值一億元給母校時，要家長放心把孩子交給大同大學，大學長們會照顧學弟妹，「我們此刻就在做這件事。」