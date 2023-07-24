112學年度四技二專「技優甄審」及「甄選入學」日前放榜。新北市共2,635名學生上榜。相較去年兩管道分別錄取103人、193人，個別提升13%、29%。

教育局表示，學習歷程檔案是技優甄審及甄選入學指定項目備審資料，教育局規劃系統性的課程教學、自主學習及活動競賽，協助學生邁向頂尖科大。今(112)年新北市首次與中華未來學校教育學會合作，辦理共通科目語文、數理素養命題學科競賽。也辦理自主學習、學習歷程檔案及專題實作等競賽，豐富學習歷程，安排模擬面試及學習歷程健檢活動，全面助攻新北技職生。

瑞芳高工應用英文科學生陳冠宇，他從小就對英文有興趣，利用課餘時間準備多益，高二下取得多益滿分990的成績，更通過全民英檢高級初試。並曾在全國技能競賽獲得金手獎第三名，在培訓過程中，加強職場英文簡報的技巧，一步一步奠定好實力。透過技優甄審錄取國立臺北科技大學應用英文系。

復興商工廣告設計科陳宣云利用甄選管道錄取雲科大設計學士學位學程。(照片/新北市教育局提供)

復興商工廣告設計科陳宣云表示，因受到父母熱愛動畫電影及電玩遊戲的影響，選擇復興商工廣告設計科，在校期間，努力參與專題製作、校內展覽、準備升學考試、規劃作品集。也曾擔任過作品導覽員，並在臺大醫院和地方法院展出自己的作品。高二時幸運地參加新北市國際領袖培訓營，參加兩週的美國交流參訪，讓自己拓展國際視野、豐富藝術體驗。未來將持續學習新媒體創作及其他領域的專業知識。

三重商工模具科余俊明藉由甄選入學管道錄取國立台北科技大學工業工程與管理學系。(照片/新北市教育局提供)

三重商工模具科余俊明說，高二時家庭經濟狀況變差，刺激自己反思，若再不努力，將無法改變家中困境。在高三準備統測的歷程，讓自己突破弱科的限制，最後於統測拿下亮眼成績，並藉由甄選入學管道錄取國立台北科技大學工業工程與管理學系。

教育局表示，新北市以4年8億翻倍投資技職教育，以全國首部「新北NO.1技職6.0」技職政策白皮書，推出月月有活動，豐厚學生學習歷程，並透過系統化人才培育政策，成就每一位孩子，培養具備國際競爭力的世界頂尖人才。