112學年度四技二專「技優甄審」及「甄選入學」日前放榜。新北市共2,635名學生上榜。相較去年兩管道分別錄取103人、193人，個別提升13%、29%。
教育局表示，學習歷程檔案是技優甄審及甄選入學指定項目備審資料，教育局規劃系統性的課程教學、自主學習及活動競賽，協助學生邁向頂尖科大。今(112)年新北市首次與中華未來學校教育學會合作，辦理共通科目語文、數理素養命題學科競賽。也辦理自主學習、學習歷程檔案及專題實作等競賽，豐富學習歷程，安排模擬面試及學習歷程健檢活動，全面助攻新北技職生。
瑞芳高工應用英文科學生陳冠宇，他從小就對英文有興趣，利用課餘時間準備多益，高二下取得多益滿分990的成績，更通過全民英檢高級初試。並曾在全國技能競賽獲得金手獎第三名，在培訓過程中，加強職場英文簡報的技巧，一步一步奠定好實力。透過技優甄審錄取國立臺北科技大學應用英文系。
復興商工廣告設計科陳宣云表示，因受到父母熱愛動畫電影及電玩遊戲的影響，選擇復興商工廣告設計科，在校期間，努力參與專題製作、校內展覽、準備升學考試、規劃作品集。也曾擔任過作品導覽員，並在臺大醫院和地方法院展出自己的作品。高二時幸運地參加新北市國際領袖培訓營，參加兩週的美國交流參訪，讓自己拓展國際視野、豐富藝術體驗。未來將持續學習新媒體創作及其他領域的專業知識。
三重商工模具科余俊明說，高二時家庭經濟狀況變差，刺激自己反思，若再不努力，將無法改變家中困境。在高三準備統測的歷程，讓自己突破弱科的限制，最後於統測拿下亮眼成績，並藉由甄選入學管道錄取國立台北科技大學工業工程與管理學系。
教育局表示，新北市以4年8億翻倍投資技職教育，以全國首部「新北NO.1技職6.0」技職政策白皮書，推出月月有活動，豐厚學生學習歷程，並透過系統化人才培育政策，成就每一位孩子，培養具備國際競爭力的世界頂尖人才。
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