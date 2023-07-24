臺北醫學大學聯合附設醫院、雙和醫院、萬芳醫院，以及臺北聯合大學系統學校於7/21-23日，共同參加在台北世貿一館舉辦的「2023亞太永續行動博覽會」，透過「校園永續發展」與「綠色醫療」兩大面向，呼應本次大會主題「邁向淨零未來」．呈現一校三院以及北聯大在淨零永續的實踐成果。

北醫大醫療體系透過永續行動博覽會呈現具體作為與成果外，三家醫院更是獲得「2023 TSAA台灣永續行動獎」殊榮，雙和醫院榮獲得特優、金獎；北醫附醫囊括金獎、銀獎；萬芳醫院榮獲金獎，共5項大獎殊榮，展現北醫大醫療體系以具體行動實踐聯合國17項永續發展目標(SDGs)的精神。

為了讓民眾更了解推動永續發展與醫療淨零，並與社會共享成果，臺北聯合大學系統學校分別展示了各校的淨零作為，如北醫以低碳飲食以及食農、食育、食源為主軸，實踐「循環」、「惜食」、「低碳」的永續淨零綠生活；北科則運用科技實踐環境永續，以廢料打造地磚，達成循環應用淨零排放的目標；海大則以水藻生態缸讓民眾了解海藻養殖在海洋匯碳所扮演的重要角色；北大則展示負碳商品，累積個人碳資產實踐碳中和生活。

北醫大董事長陳瑞杰(右三)及一校三院長官到場簽名，強調北醫大對於聯合國永續發展目標的重視。（照片/臺北醫學大學提供）

北醫大體系三家附屬醫院展現智慧醫院、循環經濟成果，如北醫附設醫院以智慧醫院提高效率與安全作為展示重點，萬芳醫院則以AI精準醫療提供更良好的醫療服務，雙和醫院更以回收的廢藥瓶再利用製作成塑膠袋等為亮點，三院從循環經濟到智慧醫療，皆朝醫療淨零的目標前進，期望兼顧優良的醫療品質也能與社會、環境永續共好。

北醫大董事長陳瑞杰以及一校三院的長官於22日蒞臨北醫大聯合展場給予活動支持鼓勵，並強調北醫大對於結合聯合國永續發展目標及「臺灣2050淨零排放」政策的積極作為，整合北醫大校院資源共同創造永續地球村共好與共善環境。