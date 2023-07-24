新北市教育局於22日在安溪國中辦理「新北市中小學112年初任校長推動教學領導專題講座暨校務經營成果分享研習」，現場超過30位校長與會。教育局強調，校長必須面對學校非常多課題，是推動校務的關鍵角色，新北市積極透過校長專業學習社群及三級輔導制度，建構完善辦學、績效及服務層面兼具的專業發展支持系統，協助校長帶領學校行政團隊及教師，持續提升新北教育品質。

教育局表示，為打造優質學校，新北市每年除投注大量資源精進學生學習及教師成長。自105學年度起，與財團法人新北市中小學校長協會合作，辦理初任校長三級輔導計畫，以協助初任校長校務順利推動運作為目標。除了辦理初任校長的課程教學領導社群，也配合教育部辦理各項校長專業培訓與研究，包含校長專業指標建構、校長跨域領導培訓、師傅校長培訓及校長輔導等專案，全方位協助校長精進行政及教學領導，也期待112學年度11位初任校長們在校務推展上都能盡心盡力，齊心為新北教育打拼。

在專題演講部分，邀請辦學豐富，並在國立臺北教育大學教育系與師培中心授課的潘慶輝校長，從教育的生態系統，整合學校、家庭與社區的教育資源與教育期望，在虛實整合的數位環境裡，透過創新與求變的學習策略，為社區打造一個具有在地文化特色又能涵養國際視野的學校。

另外，本次活動也安排111學年度的2位初任校長分享校務經營管理心得。金山高中陳玉桂校長分享深耕北海岸教育的心得，透過緊扣與實踐學校願景，進行橫向與垂直的資源整合與鏈結，以彰顯學校品牌特色並為孩子拓展國際視野，一起為地方創生貢獻心力。牡丹國小王志龍校長分享由音樂延伸至跨領域藝術STEAM課程，在「台灣88」音樂老師的帶領下，小朋友集體創作曲子，提升了校園卓越教育的文化。

參與此次研習的新任校長烏來國中小校長蔡依玲表示，非常感謝新北市中小學校長協會辦理這麼有意義的傳承研習，透過校長們的校務經營成果分享，不但是經驗的傳承，拓展了校長專業進修成長的渠道，也提升初任校長教學領導與辦學知能。

牡丹國小王志龍校長分享由音樂延伸至跨領域藝術STEAM課程。(照片/新北市教育局提供)

金山高中陳玉桂校長分享深耕北海岸教育的心得。(照片/新北市教育局提供)