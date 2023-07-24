臺北市立中正高中是國內少數設有美術班、舞蹈班及音樂班的普通型高中，最近幾年在學校邁向國際化發展的同時，積極推動藝術才能資賦優異學生的接軌國際學習，教學成果卓越，學生表現亮眼。尤其舞蹈班師生在國際面向的學習非常豐富，2018年歲末出訪美國猶他谷州立大學舞蹈系進行移地訓練暨表演交流，也前往日本福井縣小浜市參加由慶應義塾大學森下隆教授規劃的「舞踏工作坊」等活動廣受好評外，隔年2019年9月執行「俄國藝術交流與文化見學計畫」，更深入當地學校進行專業學習，進行一系列不同類型文化、藝術、體育及舞蹈學習與表演交流活動。

北市中正高中參與義大利「第34屆佛羅倫斯舞蹈藝術節」演出。(照片/中正高中提供)

今年暑假，疫情緩解後國門大開，江惠真校長立即與義大利佛羅倫斯舞蹈中心取得聯繫，舉辦「2023舞之藝術」活動，帶領舞蹈班學生遠赴義大利佛羅倫斯參加「第34屆佛羅倫斯舞蹈藝術節」演出，期間除了開啟學生的國際視野，也提供芭蕾、當代舞蹈等大師班課程及相關舞蹈工作坊等，透過與當地專業舞團編舞家、舞者共同合作完成單支作品，在藝術節舞台上正式演出，觀眾迴響熱烈。舞蹈班學生同時演出傳統東方舞蹈作品《雪梅》，與其他外國專業舞者分別在坐落於佛羅倫斯主要的火車站，與同名新聖母車站對面的新聖母大殿建築內草地搭台戶外演出，全身雪白的長紗裙服裝，在學生肢體優雅舞動之間，裙擺搖曳在星空月光下結束，獲得當地觀眾喜愛，舞蹈班師生沉浸於充滿文藝復興的城市文化與藝術氛圍中，讓學習展演交流之旅圓滿落幕。

北市中正高中參與義大利「第34屆佛羅倫斯舞蹈藝術節」演出。(照片/中正高中提供)

這次「2023舞之藝術」活動內容，主要受邀佛羅倫斯舞蹈藝術中心，參與這次主辦的藝術節活動中表演，另包含了佛倫羅倫斯市的文化巡禮，夜間觀賞「佛羅倫斯舞蹈藝術節」表演節目，也因此安排學生參與佛羅倫斯舞蹈中心Marga Native芭蕾大師課，與中心當代舞蹈編舞家Angelo Egarese及舞者共同合作發展舞蹈表演作品，收穫豐碩，期許未來開創更多與歐美藝術家們在專業領域方面的學習合作，讓舞蹈班學生藝術涵養更上一層樓，接軌國際教育，開拓文化視野。

北市中正高中參與義大利「第34屆佛羅倫斯舞蹈藝術節」演出。(照片/中正高中提供)

中正高中六年多來，積極引進各類國際學習資源給予學生，全力拓展學生學習深度與視野廣度。洛城建校，即將邁入六十周年校慶，將繼續堅持培育更具國際觀與社會貢獻責任的學子為目標，往下一個嶄新階段邁進。